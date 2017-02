VIDEO Propaganda de război din 1944: „Rusia este despărţită de România de râul Prut“

Documentarul din arhiva British Pathe este filmat în anul 1944 şi durează 2.25 minute vorbind despre cum Rusia este despărţită de România „doar de râul Prut“.

„Despărţită de Rusia prin râul Prut, România s-a desprins de nazişti în cel de-al Doilea Război Mondial una dintre cele mai mari surprize. Imagini sosite din Rusia arată ce s-a întâmplat după dramaticul anunţ al Regelui Mihai l-a făcut privind pacea cu Aliaţii. Podurile Prutului au fost arse de nemţi, care au părăsit intempestiv Basarabia“, recită crainicul englez.

Propaganda anunţă în notă triumfătoare cum au reuşit ruşii să treacă Prutul şi să pătrundă în România, acesta fiind considerat un moment extraordinar al războiului.

„Coşmarul nazist a luat sfârşit. Trupele ruseşti sunt în România, în drumul lor eliberator spre Balcani, cu echipament modern şi performant. Armata Roşie a făcut capturi luând prizonieri soldaţi nazişti care n-au fugit destul de repede“. Un ofiţer german este arătat la cameră cum este dus sub ameninţarea armei într-un jeep, pentru a fi predat superiorilor din Armata Roşie.

Filmuleţul redă secvenţe din oraşele Siret şi Botoşani, unde populaţia refugiată s-a convins rapid că „ruşii nu doresc să acapareze pământurile şi casele“, întorcându-se astfel la matcă.

„România a decis că a jucat destul meciul german, pe măsură ce Rusia şi-a continuat marşul spre Est. Mascarada s-a încheiat. Încă un satelit nemţesc s-a alăturat părţii câştigătoare“, încheie sonor crainicul englez.

Ce s-a întâmplat cu prizonierii nemţi care n-au alergat „destul de repede“ povesteşte un venerabil veteran de război român, care are şi-acum sufletul încărcat de remuşcări.

„Am prins pe front, de unde se retrăgeau, trei nemţi cu grupa mea şi i-am predat ruşilor. Nici n-au aşteptat să ne îndepărtăm, că ruşii au scos pistoalele şi i-au executat cu sânge rece, acolo, pe loc. Am şi-acum în faţa ochilor imaginea aceea. Am conştiinţa încărcată, consider că dacă nu-i predam ruşilor, oamenii aceia ar fi avut o şansă să trăiască“, s-a confesat veteranul nonagenar din Constanţa, pentru „Adevărul“.

