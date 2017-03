Teodosie, la „Marşul pentru viaţă“: Cel mai mare rău care s-a petrecut de când suntem liberi este această pruncucidere. Nicio viaţă nu poate fi oprită

El a mai spus, referitor la obligaţia profesorilor de religie de a participa la acest marş, că a fost o recomandare a Arhiepiscopiei pe care el nu a văzut-o.

IPS Teodosie a afirmat că ”Marşul pentru viaţă” nu a fost organizat de Arhiepiscopia Tomisului, dar că instituţia ”l-a binecuvântat”.

”Trebuie să arătăm că viaţa este suprema valoare pe care noi o avem. De fapt, toţi trebuie să avem sentimentul de a apăra viaţa. Cel mai răspândit păcat şi cel mai mare rău care s-a petrecut de când suntem liberi este tocmai această pruncucidere care este păcatul cel mai greu, să ucizi pe cel care nu se poate apăra”, a spus Teodosie.

Întrebat despre adresa Arhiepiscopiei Tomisului către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa în care se spunea că profesorii de religie au obligaţia să participe la “Marşul pentru Viaţă”, IPS Teodosie a spus că prin obligaţie se înţelege ”datoria morală a fiecăruia”.

”Noi chemăm şi Mântuitorul cheamă, noi am chemat şi nu are niciunul obligaţia, datoria morală a oricărui profesor de religie este să apere valorile creştine. Sigur acesta a fost sensul, nu de obligaţie. Nimic din ce este obligat sau forţat nu are valoare morală. Nu e niciun scandal, e o neînţelegere. A fost o recomandare către profesorii de religie, eu nu am vazut-o înainte, nu am semnat-o eu, dacă o vedeam corectam termenii. Nu vor mai pleca adrese fără să le văd”, a mai declarat arhiepiscopul Tomisului.

Întrebat dacă este de acord cu orele de educaţie sexuală în şcoli, el a răspuns: ”Nu mă pot pronunţa, nu discut treburile astea”.

De asemenea, întrebat dacă măsurile contraceptive sunt o variantă pentru reducerea avorturilor, IPS Teodosie a spus: ”Discutăm duhovniceşte, făcând alternativa între viaţa naturală şi oprirea vieţii. Cu măsurile contraceptive cine poate fi de acord, sunt un păcat. Cine împiedică zămislirea opreşte viaţa, nu este cuvântul meu, ci al Sfinţilor Părinţi, pe care l-a preluat biserica”.

El a mai spus, răspunzând unei alte întrebări, că nu este de acord cu avortul nici în cazul descoperirii unor malformaţii.

”Nicio viaţă nu poate fi oprită. Am întâlnit mulţi copii care au handicap şi trăiesc o bucurie. Am întâlnit o persoană cu handicap de 50 de ani, care stătea la pat tot timpul şi citea, nu putea să meargă, dar se bucura pentru că avea pe Dumnezeu în suflet”, a spus Teodosie.

Participanţii la ”Marşul pentru viaţă” de la Constanţa au început să se adune, de la ora 12.30, în faţa Catedralei Arhiepiscopale, ei având pancarte cu mesaje precum ”Marşul pentru viaţă. România plânge pruncii avortaţi”, ”Inamicul public numărul 1, copilul nedorit”, ”Bărbaţii adevăraţi aleg viaţa”, ”Avortul opreşte o inimă care bate”.

Ulterior, peste 300 de persoane au plecat în marş pe străzile din oraş, oprindu-se în Piaţa Ovidiu unde au rostit o rugăciune, plecând apoi spre Spitalul Judeţean din oraş.

După aproximativ o oră de la începerea marşului, participanţilor li s-a alăturat şi IPS Teodosie.

Pe traseu, numărul celor prezenţi la acţiune a ajuns la aproximativ o mie, ei urmând să se întoarcă în Piaţa Ovidiu, unde acţiunea se va încheia.