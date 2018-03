Maratonul Nisipului, sub semnul Centenarului. Cei prezenţi la start vor purta pe tricou cu însemnele tricolorului

Maratonul Nisipului, unul dintre primele maratoane din Europa care se desfăşoară integral pe nisip, va avea loc duminică, 25 martie 2018, în staţiunea Mamaia. Până la ora actuală, peste 1.000 de sportivi din România şi din alte ţări s-au înscris la inedita cursă de la malul Mării Negre şi alte câteva sute de constănţeni şi-au anunţat deja prezenţa pentru a-şi susţine favoriţii.

La start vor fi prezenţi şi sportivi din Republica Moldova, Suedia, Indonezia, Rusia, Franţa, Italia, Statele Unite etc.

Maratonul Nisipului se adresează atât alergătorilor amatori, cât şi sportivilor de performanţă, şi conţine patru probe competitive (maraton, semimaraton, cursa de 10km XS SPORTS NUTRITION şi cursa populara 5 km), precum şi crosul Family Run (aproximativ 1km) - care are menirea de a-i aduce mai aproape de sport, atât pe părinţi, cât mai ales pe copiii acestora.

Crosul Family Run: Familiile aleargă pentru salvarea copiilor născuţi prematur





Şi la această ediţie, părinţii împreună cu micuţii lor vor alerga la crosul Family Run, iar toate sumele obţine din vânzarea biletelor şi din donaţii sau sponsorizări vor fi direcţionate pentru reconstrucţia şi modernizarea Secţiei de Terapie Intensivă Nou Născuţi şi a Compartimentului de Prematuri din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Constanţa. Prin proiectul social iniţiat de către Asociaţia “Dăruieşte Aripi”, comunitatea sportivă “Sansport” va lupta, la fel ca în anii precedenţi, pentru scăderea ratei mortalităţii infantile neonatale, care a atins cote alarmante în Constanţa.

Până la finele anului 2017, şantierul de terapie intensivă a însemnat, în cifre: 891 ore de muncă, 8000 saci de moloz, 30 transporturi de deşeuri, 2000 saci de mortar, 9600 cărămizi, 4500 kg profile metalice, multă satisfacţie pentru toţi voluntarii care au sprijinit proiectul şi mii de zâmbete pe chipurile noilor părinţi.

“Datorită frumoasei comunităţi pe care am construit-o în aceşti ani, se observă deja progresele la modernizarea Secţia de Terapie Intensivă Nou Născuţi şi a Compartimentului de Prematuri din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Constanţa, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure. Pentru că ne place să trecem linia de finish împreună, ca o familie, am continuat şi în acest an să susţinem reconstrucţia secţiei de nou-născuţi, proiect derulat de către Asociaţia Daruieste Aripi, care se va finaliza în acest an. Prin evenimentul nostru, ne dorim să arătăm lumii întregi că alergare este mai mult decât un sport individual. În fapt, este un sport de echipă, de familie. Şi cum familia înseamnă grijă faţă de aproapele nostru, vrem să direcţionăm toată atenţia către cei care au mai mare nevoie de ajutor”, declară preşedintele Asociaţiei Sportive SanaSport, Daniel Antonaru.

Premii în valoare de 45.000 de lei

Sponsorii evenimentului au pregătit premii în valoare totală de 45.000 de lei, dintre care 11.300 lei sunt premiile în bani acordaţi primilor clasaţi la fiecare cursă.. De asemenea, premiaţi vor fi maratoniştii care vor reuşi să doboare recordurile cursei la proba de 42 km, stabilite acum 3 ani de alergătorul din Republica Moldova, Ghenadie Timbalist (2 ore, 36 minute şi 2 secunde) şi de românca Nicoleta Ciortan (3 ore, 17 minute şi 18 secunde). Sponsorii au pregătit şi premii în produse, articole sportive sau vouchere de cumpărături care vor fi acordate câştigătorilor pe categorii de vârstă.

Cei prezenţi la startul cursei vor purta un tricou cu însemnele tricolorului, pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire. Prin acest gest, sportivii îşi doresc să transmită românilor de pretutindeni un mesaj de unitate, compasiune şi iubire. Mai mult decât atât, la competiţia sportivă s-au înscris deja un grup semnificativ de sportivi din Republica Moldova, care îşi doresc să sărbătorească, prin alergare, alături de fraţii lor din România şi să sublinieze legăturile puternice care au rămas între cele două ţări după un secol de la Marea Unire.

Ridicarea kit-urilor de concurs şi încheierea perioadei de înscriere

Participanţii sunt aşteptaţi să ridice kit-urile de concurs din centru comercial Vivo! Constanţa (zona de food court), bd. Aurel Vlaicu nr. 220, în zilele de vineri (23 martie) şi sâmbătă (24 martie), în intervalul orar 10.00-21.00. Înscrierile la Maratonul Nisipului 2018 se pot face pe www.maratonulnisipului.ro.