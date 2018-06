Cele trei femei care au agresat un băiat într-o şcoală din Constanţa, condamnate la 14 luni de închisoare cu suspendare

Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.

Judecătoria Constanţa s-a pronunţat în dosarul în care trei femei au fost judecate pentru că la începutul acestui an au agresat un băiat în vârstă de 14 ani, evenimentul având loc într-o unitate de învăţământ din municipiul Constanţa. Astfel, cele trei au fost condamnate la un an de închisoare pentru comiterea infracţiunii de loviri şi alte violenţe, la şase luni de închisoare pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar după contopirea acestora pedeapsa rezultată este de un an şi două luni de închisoare. De asemenea, instanţa a decis suspendarea executării pedepselor în cele trei cazuri.

Cele trei femei au mai fost obligate de instanţă să plătească fiecare câte 1200 de lei către partea civilă, reprezentând daune morale. Decizia Judecătoriei Constanţa nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa în termen de 10 zile de la comunicare.

Pe data de 30 ianuarie, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 au fost sesizaţi de directorul unei şcoli gimnaziale din municipiul Constanţa, despre faptul că un elev al respectivei unităţi de învăţământ ar fi fost agresat fizic de mai multe persoane.

În urma cercetărilor, poliţiştii le-au reţinut pe bază de ordonanţe pe cele trei femei suspectate de această faptă, cu vârste cuprinse între 29 şi 37 de ani, din Constanţa, acestea fiind duse în arestul IPJ Constanţa. Ulterior, ele au fost arestate la domiciliu.

O femeie a postat pe pagina sa de Facebook un filmuleţ în care se vede cum fiul ei a fost bătut de trei femei. Scena a avut loc pe holul Şcolii Gimnaziale numărul 28 ”Dan Barbilian” din municipiul Constanţa. Cele trei persoane l-au înghesuit pe băiat într-un perete şi au început să-l lovească cu pumnii şi palmele în cap şi peste faţă.

Directoarea şcolii, Doina David, a declarat că cele trei femei au venit pe data de 30 ianuarie la unitatea de învăţământ să depună o reclamaţie legată tocmai de comportamentul băiatului respectiv.

Elevul respectiv are 14 ani şi este în clasa a V-a, iar cele trei femei sunt mame ale colegilor de clasă ai băiatului lovit. La faţa locului a fost chemată şi o ambulanţă care i-a acordat îngrijiri medicale băiatului, acesta suferind răni în zona feţei.

Doina David a menţionat că scandalul respectiv a fost aplanat de profesoara de sport, ulterior ajungând acolo şi gardianul, cele trei femei fiind evacuate din unitatea de învăţământ.

Băiatul a fost dus de mama sa la Serviciul de Medicină Legală. Femeia a declarat că doreşte ca persoanele care i-au bătut copilul să fie pedepsite, solicitând autorităţilor să facă dreptate în acest caz.

Băiatul agresat, Mustafa, în vârstă de 14 ani, a povestit jurnaliştilor că în momentul în care a fost atacat stătea de vorbă cu câţiva colegi.

“Eram în holul şcolii, la etajul doi, unde sunt şi camerele de supraveghere, şi vorbeam cu doi băieţi. Deodată vine de la spate o mămică şi îmi dă cu ceva în cap şi nu am mai văzut nimic, am căzut pe jos, după aceea mai vin încă două. Eu am crezut la început că erau nişte copii, nu mi-am dat seama că erau nişte doamne”, a spus băiatul.

Mustafa a precizat că nu a avut conflicte cu copiilor femeilor respective.

“Nu am avut conflicte cu copiilor lor. Ne-am certat, ne mai jucam, ne mai împingeam, făceam glume, dar eu în fiecare seară, chiar alaltăieri, am mers cu mama copilului şi cu el acasă şi râdeam pe drum şi a doua zi nu ştiu ce s-a întâmplat”, afirmase Mustafa după producerea incidentului.

Băiatul a menţionat că sora lui şi un alt coleg au sărit în apărarea lui, iar apoi profesoara de limba română şi profesoara de sport au intervenit pentru aplanarea conflictului.