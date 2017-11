Card de sănătate emis pe numele unei femei moarte de patru ani. „O să i-l duc la mormânt, să-şi poată lua medicamente!“

Ana-Maria D., agent de Poliţie, a murit în urmă cu aproape patru ani, în februarie 2014, fiind bolnavă de cancer. În urmă cu câteva zile, Cătălin, soţul ei, s-a trezit acasă cu un card de sănătate emis pe numele soţiei.

„Nu ştiam dacă să râd sau să plâng. M-am uitat bine pe plic. Mă gândeam că respectivul card a fost emis înainte ca soţia mea să moară şi l-a pierdut Poşta, a fost plimbat prin toată Europa şi, în cele din urmă, a ajuns la destinatar, dar nu este aşa. Cardul a fost emis în acest an, în luna august“, spune Cătălin.

În postarea de pe Facebook, Cătălin D. face şi o glumă: „Să mai spună cineva că statul nu are grijă de cetăţenii lui, vii sau... morţi! Surprinzător, la ultima vizită la soţie, chiar m-a întrebat dacă a venit cardul ei de sănătate. Ce bucurie o să-i fac la următoarea vizită! O să-şi poată lua medicamente pentru sezonul rece“.

El spune că, soţia sa, în ultimii ani de viaţă, a fot prinsă într-un program naţional de tratare a cancerului şi acum se gândeşte că este posibil ca pe numele ei să fi fost eliberat şi tratament.





Cardul de sănătate emis după patru ani de la deces

Cotidianul „Adevărul“ a solicitat oficialilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să indice cine a greşit în emiterea cardului. Ni s-a spus la telefon că este nevoie de timp pentru a căuta în baza de date. În momentul în care vom primi un răspuns, îl vom face public.

Aşteaptă de un an şi jumătate recalcularea pensiei de urmaş a copilului

Această întârziere de emitere a unui card de sănătate vine într-o perioadă în care Cătălin D. aşteaptă de peste un an şi jumătate să i se recalculeze pensia de urmaş a fiicei sale, Daria. Iniţial, minorei i-a fost stabilită o pensie care reprezenta jumătate din veniturile obţinute de mama ei, fost agent de Poliţie. După apariţia unei legi mai favorabile, a făcut o nouă cerere, în care cerea să i se recalculeze pensia de urmaş ţinându-se cont de veniturile obţinute de mama sa pe o perioadă de şase luni din ultimii cinci ani, timp în care Ana-Maria a avut venituri mai mari. Ana nu avea 15 ani de sistem pentru ca fiica ei să beneficieze de pensie întreagă.

„Acum am înţeles şi de ce de un an şi jumătate nu s-a recalculat pensia de urmaş pentru copil. Am crezut că este ocupată Casa de pensii sectorială cu recalcularea pensiilor nesimţite, dar m-am lămurit, ei ştiau de cardul de sănătate şi nu înţelegeau cum să recalculezi o pensie de urmaş în cazul unei persoane... vii“, spune, revoltat, constănţeanul.

Cătălin D. a depus în termenul stabilit, până în luna iunie a anului trecut, cererea de recalculare la Casa de pensii, prin care a nominalizat cele şase luni pe care dorea să le ia în calcul pentru recalcularea pensiei de urmaş a copilului. „Aici este mai complicat, pentru că ei figurează la Direcţia Regim Permise Înmatriculări auto, care e la Bucureşti, deci şi personalul lor e la Bucureşti, la direcţie. Salarizarea, însă, o face Prefectura pentru că sunt din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor“.

A aşteptat o lună, două, trei. În octombrie 2016, a început să se intereseze unde a ajuns solicitarea, la Bucureşti. „Pe 18 octombrie am trimis un e-mail la Casa de pensii. În răspuns, mi se prezintă legea şi normele de aplicare. Citindu-l pe diagonală, am înţeles concluzia: că «o facem când vrem noi»“, spune constănţeanul.

Pe 27 octombrie 2016, a primit o adresă în care i se spune că în termen de 90 de zile de la obţinerea adeverinţelor necesare ei recalculează şi în zece zile trimit decizia prin poştă. „Numai că s-a făcut un an de când tot aştept cele 90 de zile să treacă“, spune el.

Între timp, a sunat la Casa de pensii şi un angajat de acolo i-a spus: „Acum am trimis hârtia la Prefectură“. Incredibil, este de părere constănţeanul, după un an şi jumătate cât timp n-au făcut nimic, exact în ziua aia au trimis hârtia la Prefectură.

Hârtia a ajuns în cele din urmă la Prefectură, dar nu se aşteaptă ca să primească o decizie prea curând. „Nu am mai avut putere să mă uit până la ce dată trebuie să primesc un răspuns. Ştiam că era termen până în decembrie 2017, dar am înţeles că s-a prelungit“.