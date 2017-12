Camelia Csiki, realizator „Ora Regelui“: „Fiicele Regelui îl plâng şi îl veghează. De fier să fii, tot nu rezişti să stai non-stop lângă sicriu“

Pe pagina de Facebook, Camelia Csiki , realizator al emisiunii „Ora Regelui“ la TVR, face următorul comentariu:

„Eu, colegul meu şi domnul Dan Bădic am plecat de la Biserica din Laussane aproape de orele 22.00, aseară. Fusese cu puţin timp înainte IPS Mitropolitul Iosif, care a citit o rugăciune de priveghi. Părintele grec mi-a spus că nu se închide biserica peste noapte, deşi a existat acest zvon.

Mie mi-a fost împărtăşit tot de colega de la Protv, care însă după ce şi-a făcut live-ul de la ora 19.00 a plecat, plângându-se că era îngheţată. Eu am vorbit cu preotul grec, pentru că am făcut o transmisie şi la România 9 şi voiam să ştiu dacă mai rămân în biserică sau mă vor scoate afară. Preotul grec mi-a spus: «Cum să se închidă, e Regele Românilor aici!?!»

Maicile care l-au supravegheat pe Majestatea Sa şi cât a fost în suferinţă, patru la număr, nu s-au mişcat de lângă sicriu. Au citit fără întrerupere rugăciuni de priveghi. Când am plecat, mai erau oameni în biserică, români veniţi chiar şi din Serbia. Erau apropiaţi Familiei Regale, au refuzat să-i intervievez. A trecut o săptămână de când Majestatea Sa ne-a părăsit, de atunci eu sunt aici. Fiicele Regelui îl plâng şi îl veghează de atunci. Am fost de câteva ori în reşedinţa Regelui Mihai şi am văzut asta. De fier să fii, tot nu rezişti să stai non-stop lângă sicriu“.

„La nici cinci minute au ajuns şi fiicele Regelui“

Camelia Csiki a mai postat pe Facebook şi un alt mesaj legat de maniara în care jurnalista Pro Tv Alexandra Tănăsescu a relatat momentul de la Biserica din Laussane:

„O fetiţă de la Protv, Alexandra Tănăsescu, care a stat mai mult pe lângă calorifer, venită de doar două zile în Elveţia, a tot căutat scandal. Nu a găsit nimic şi a inventat ea unul! M-am certat cu ea acolo, în biserică, atunci când ne-a spus ce transmite ea. Sicriul Majestăţii Sale a fost însoţit de tot staful prezent aici, chiar şi de la Bucureşti, dar şi de apropiaţi, Dan Bădic şi alţii. La nici 5 minute dupa venirea maşinii mortuare la biserică, au ajuns şi fiicele Regelui, cu o altă maşină, cum se poate vedea pe transmisia live a TVR. Nu aveau cum să încapă în maşina mortuară!!! Transmisia mea live a durat aproximativ 10 minute, este pe site-ul TVR. Se poate vedea lesne că sicriul nu a stat în ploaie şi că nu a fost lăsat singur. Dar fetiţa de la Protv voia puţin scandal sau puţină faimă. Din păcate, a preluat-o toată presa. A se observa că nu i-am spus jurnalist, căci un jurnalist adevărat ar fi fost mişcat măcar de măreţia evenimentului la care participă!“.

Cu o seară înainte, imediat după slujba la căpătâiul regelui Mihai I, jurnalista Alexandra Tănăsescu de la PRO TV transmitea: „Ca om şi jurnalist, am participat la multe înmormântări, dar aceasta este de departe cea mai tristă. Şi nu pentru că este vorba despre Regele României, despre ultimul Rege al României, ci pentru că nu am simţit niciodată atâta singurătate în jurul unui sicriu. Regele a ajuns azi, la biserica din Lausanne, singur. După slujbă, fiicele sale, principesele Elena şi Sofia, au plecat. La fel şi prietenii de-o viaţă. Am rămas noi, jurnaliştii, câteva măicuţe şi câţiva români din Elveţia, care mai intră din când în când. Aici e Mihai I, un om singur.“

