VIDEO Profesorul la Harvard care a descris fericirea: „Credem că e un lucru care poate fi găsit“

Psihologul Dan Gilbert, profesor la Universitatea Harvard, susţine, într-o prelegere la un eveniment TED din 2004, că fericirea poate fi sintetizată, creată.

„Noi sintetizăm fericirea, dar credem e un lucru care poate fi găsit. Nu e nevoie să dau prea multe exemple de oameni care sintetizează fericirea. Deşi vă voi arăta nişte dovezi experimentale, nu trebuie să le căutaţi foarte departe. (...)

Am luat un exemplar din New York Times şi am căutat situaţii în care oamenii sintetizează fericirea.(...)

Unii dintre voi recunosc această fotografie din tinereţe a lui Pete Best, care a fost primul baterist al trupei Beatles, până când aceştia l-au trimis cu nişte treabă şi ei au şters-o şi l-au ales pe Ringo într-un turneu. În 1994 când Pete Best a fost intervievat a zis aşa: „Sunt mai fericit decât dacă aş fi fost cu Beatles“, exemplifica psihologul american.

În opinia acestuia, oamenii strâmbă din nas când aud de fericire sintetică şi cred că nu e de aceeaşi calitatea precum fericirea naturală. Gilbert spune că „fericirea naturală e ceea ce simţim atunci când obţinem ceea ce vrem, iar fericirea sintetică e ceea ce facem atunci când nu obţinem ceea ce vrem“, dar îi face pe oameni, în timp, să spună că sunt fericiţi.

Rezultatele ştiinţifice prezentate de specialist arată că fericirea sintetică e „întrutotul la fel de reală şi de durabilă“ ca fericirea „pe care o obţineţi atunci când obţineţi exact ceea ce vă propuneţi“.

Concluzia la care Dan Gilbert a ajuns: „dorinţele şi grijile noastre sunt exagerate într-un anumit grad, fiindcă avem în noi înşine capacitatea de a fabrica lucrul pe care îl urmărim constant când alegem experienţa“.

Mai puteţi citi:

VIDEO Preţul fericirii. Experimentul unui jurnalist american: „De ce oamenii cheltuie aceste enorme sume de bani?“