Tudor Giurgiu, după ce autorităţile au dat drumul circulaţiei rutiere în timpul unei proiecţii: „Aţi stricat un pic unul din evenimentele de vârf ale TIFF 2017“

Directorul TIFF s-a arătat indignat, marţi, 6 iunie, într-un mesaj pe Facebook de atitudinea autorităţilor care au dat drumul marţi seara la circulaţia rutieră din centrul oraşului în timpul unei proiecţii în premieră.

„Din nou 3.000 de oameni aseară la proiecţia cu «Povestea iubirii» din Piaţa Unirii, cu coadă imensă la bilete la intrare (se vede şi în poză). Prima mare coproducţie internaţională filmată (şi) în Cluj sau în alte locuri din judeţ. Interes maxim, atmosfera festivă, emoţii, adaug aici şi prezenţa uriaşului actor care este Sir Derek Jacobi sau a regizorului Radu Mihăileanu.

Ei bine, toate astea nu au fost de ajuns pentru a convinge Primăria sau/şi Poliţia Rutieră că e inoportun să dea drumul circulaţiei în jurul pieţii, sub pretextul unui val de nestăvilit de clujeni care se reîntorc în oraş după vacanţă. Ce s-o mai dregem, ne-am făcut de rahat! Adică nu contează că facem un festival major care pune Clujul pe harta (m-am întâlnit ieri cu un jurnalist de la Huffington Post Italia care era surprins că Clujul e total necunoscut în Italia), nu contează că aducem business în oraş, toate astea pălesc atunci când vine vorba că o dată pe an, zece zile, să creăm condiţii civilizate de confort vizual şi mai ales fonic spectatorilor care aleg să vadă film în Piaţa Unirii.

Spre ex. aseară, spre finalul filmului, un moment tandru, liric între personaje a fost "spart" de claxoanele unui bou (probabil nu era clujean, altfel nu-mi explic)“, scrie Giurgiu pe Facebook.