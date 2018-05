TIFF 2018. Ce poţi să vezi azi la Transilvania International Film Festival

Andrei Pavel se întâlneşte cu publicul TIFF, de la ora 17.00, la TIFF Lounge. Discuţia moderată de jurnalistul Mihnea Măruţă va avea loc după proiecţia-eveniment a documentarului John McEnroe: Imperiul perfecţiunii (L’empire de la perfection/ In the Realm of Perfection, r. Julien Faraut), un film-eseu captivant despre legendarul John McEnroe.

Tot azi, dar de la ora 18.00, în spaţiile Galeriei Quadro 21, vor fi vernisate două expoziţii multimedia aparţinând a doi artişti din generaţii diferite, Alexandru Antik Sándor şi Paul Mureşan.

Ceva mai târziu, de la 20.30, la Cinema Florin Piersic, cineasta Márta Mészáros va primi Premiul pentru întreaga carieră din partea TIFF. Ceremonia de înmânare a premiului va fi urmată de proiecţia în premieră a celui mai recent film regizat de Márta Mészáros, Aurora Boreală (Aurora Borealis, 2017).

Organizatorii TIFF nu i-au uitat nici pe fanii muzicii de calitate. Trupa Vunk va concerta de la ora 21.00, la Form Space, în timp ce moldovenii de la Cuibul vor cânta, tot de la ora 21.00, dar la Casa TIFF.

Programul zilei de marţi

Cinema Florin Piersic

13.30 Fragii sălbatici

15.30 Nico 1988

18.00 Dovlatov

20.30 Aurora boreală: Luminile Nordului

23.00 Printre rafturi

Cinema Victoria

10.00 Nothingwood

12.30 Gaspard merge la nuntă

15.00 Gelozia

17.30 Eşafodaj

20.00 Căsătoria

22.30 Izbiţi de soartă

Casa de Cultură a Studenţilor

15.00 John McEnroe: Imperiul perfecţiunii

19.30 Concert DakhaBrakha

21.00 Curierul

Piaţa Unirii Open Air

21.45 Insula câinilor

Cinema City Iulius Mall – Sala 3

17.00 Divanul lui Stalin

19.30 Dr. Pomerantz

21.45 Proasta creştere a lui Cameron Post

Cinema City Iulius Mall – Sala 4

17.30 Zagros

20.00 Lola Pater

22.00 Omniprezent

Institutul Francez Cluj – Open Air

22.00 Poştaşul cel bun

Somes Open Air, Plaja Grigorescu

22.00 Heavy Trip Film

Cinema Mărăşti

19.30 La revedere acolo sus Film

Cinema Dacia

12.00 Scurtmetraje Animate

18.00 Baniii sunt bani

20.30 O femeie îngrozitoare

Universitatea Sapientia

10.00 Zombillenium

12.30 Caniba

14.30 Evanghelia după Andre

16.30 Lupii lui Figaro

18.30 Totul despre stelele Michelin

20.30 Invazia

Urania Palace

15.30 Ivan Film

18.00 Cum să devii Cary Grant

ClujHub

11:00 VR Cinema

12:00 VR Cinema

13:00 VR Cinema

15:00 VR Cinema

16:00 VR Cinema

17:00 VR Cinema

18:00 VR Cinema

19:00 VR Cinema

20:00 VR Cinema

H33 Urbannect

18.30 Exodus To Shanghai

Casa TIFF

21.00 Concert Cuibul Concert

Biserica Romano-Catolică Sf. Treime

21.30 Cine-concert: Fantoma de la Operă acompaniat live de Samuel Liégeon Concert

Form Space

21.00 Concert Vunk: Jur să spun adevărul Concert