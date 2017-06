Sting va concerta pentru prima dată la Cluj-Napoca pe 17 octombrie. Invitat special: Joe Sumner

Concertul, care va avea loc la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, îl are drept invitat special pe Joe Sumner, fiu al artistului, lider al trupei Fiction Plane, care s-a concentrat în ultimii cinci ani pe cariera solo.

Sting va fi însoţit pe scenă de Dominic Miller (chitară), unul dintre cei mai vechi colegi de scena ai artistului, Josh Freese (tobe), Rufus Miller (chitară) şi de acordeonistul Percy Cardona (The Last Bandoleros), informează organizatorii, Emagic.

Turneul a început în America de Nord în luna februarie a acestui an, iar Sting a parcurs deja mai mult de 50 de oraşe din Europa, America Centrală şi de Sud şi Asia.

Cel de-al doisprezecelea album Sting, ”57th & 9th”, primul său proiect rock-pop lansat după mai bine de 10 ani, a apărut pe 11 noiembrie 2016 la A&M/Interscope Records. Colecţia de zece piese a fost produsă de Martin Kierszenbaum, înregistrată în câteva săptămâni împreună cu Dominic Miller (chitară) şi Vinnie Colaiuta (tobe), bateristul Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns N’ Roses), chitaristul Lyle Workman şi backing vocals asigurat de trupa The Last Bandoleros din San Antonio.

Biletele vor fi puse în vânzare joi, la ora 10.00, pe eventim.ro, iar membrii fan clubului Sting vor avea posibilitatea săcumpere tichete mai devreme, începând de marţi.

Gordon Matthew Thomas ”Sting” Sumner, născut pe 2 octombrie 1951, în Newcastle (Marea Britanie), este muzician, cântăreţ, compozitor şi actor. A fost compozitorul principal, solistul şi basistul trupei The Police, din 1977 până în 1986, înainte de a-şi lansa o carieră solo de succes. În anul 2000, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, iar în 2003 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în calitate de membru al trupei The Police. Tot în 2003, Sting a fost înnobilat de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii, la Palatul Buckingham, cu medalia Ordinului Imperiului Britanic în rang de Comandor (CBE).