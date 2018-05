Rectorul UBB, despre Doina Cornea: „Calitatea ei de luptătoare împotriva regimului comunist o aşază între făuritorii noii Românii, de după 1989“

La cererea ”Adevărul”, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai a adresat următorul mesaj:

„Odată cu trecerea Doinei Cornea într-o altă lume, lumea noastră – pe care a dorit-o mai bună, mai umană şi mai dreaptă – rămâne mult mai săracă. Calitatea ei de luptătoare împotriva regimului comunist de dictatură, regim care, în faza sa finală, a condus la umilirea poporului român, o aşază între făuritorii noii Românii, de după 1989.

Este vorba despre o Românie democratică şi demnă, în limitele în care aceste atribute au putut să funcţioneze la noi, o Românie integrată în structurile continentale şi mondiale, revigorată pe coordonatele viitorului.

Pe de o parte, prezenţa Doinei Cornea în corpul didactic al Universităţii „Babeş-Bolyai” înnobilează o dată în plus instituţia care, totuşi, nu a reuşit s-o protejeze şi s-o onoreze aşa cum ar fi meritat, iar pe de altă parte, rezistenţa sa aproape singulară îi plasează şi pe români între popoarele est-europene opozante ale comunismului.

Am avut marele privilegiu de a o cunoaşte, de a-i asculta discursul critic argumentat şi de a-i preţui discreţia şi delicateţea firii. Dumnezeu s-o odihnească în pace!“.

