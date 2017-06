Omul are capacitatea uimitoare de a detecta boli la semeni în stadiu incipient. Cum funcţionează „medicul“ din creier

Creierul uman este mult mai bun decât s-a crezut anterior în ceea ce priveşte descoperirea şi evitarea bolilor, arată un nou studiu condus de cercetătorii de la Institutul Karolinska din Suedia.Simţurile vederii şi al mirosului sunt suficiente pentru a ne avertiza că cineva are o boală chiar înainte ca aceasta să producă simptome. Şi nu numai că suntem conştienţi de asta, ci de asemenea, acţionăm pe baza informaţiilor primite şi evităm bolnavii. Studiul este publicat în revista ştiinţifică „Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)”.