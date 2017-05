„Noaptea Muzeelor 2017” la Cluj. Acces liber la 11 instituţii de cultură. Un muzeu permite înoptarea pe model Simthsonian

Reţeaua Naţională a Muzeelor din România şi Centrul Cultural Clujean anunţă cea de-a XIII-a ediţie a evenimentului naţional Noaptea Muzeelor, considerat unul dintre cele mai importante evenimente culturale de peste an. Noaptea Muzeelor 2017 va avea loc pe 20 mai.

Dacă anul trecut peste 15.000 de persoane au participat la Noaptea Muzeelor în judeţul Cluj, în acest an există şanse mari ca numărul vizitatorilor să crească. Totodată, Noaptea Muzeelor 2016 a fost considerat de publicul clujean evenimentul cultural al anului trecut în cadrul premiilor Clujlife Awards.

Transport gratuit

Pe scurt, Noaptea Muzeelor 2017 înseamnă o zi şi o noapte pline de activităţi intersante. Incintele muzeale pot fi vizitate normal în prima parte a zilei, urmând ca porţile să se deschidă din nou cu începere de la ora 19 şi până în jurul orei 1 a doua zi. De la cross-uri şi ateliere cu participarea publicului, expoziţii de artă contemporană sau inaugurări de spaţii expoziţionale noi şi până la inedita şansă de a petrece o noapte în Muzeul de Artă, Noaptea Muzeelor 2017 se prezintă a fi cea mai diversă iniţiativă prezentată vreodată publicului clujean.

Cu ocazia Nopţii Muzeelor, pe 20 mai, troleibusul 25 va putea fi utilizat pe ruta sa de noapte cu titlu gratuit, prin amabilitatea Companiei de Transport Public, o iniţiativă a Centrului Cultural Clujean. Totodată, Noaptea Muzeelor 2017 la Cluj-Napoca va beneficia de sprijinul voluntarilor oferiţi de Asociaţia Beard Brothers.

Program:

1. Muzeul de Artă din Cluj-Napoca



Pentru ediţia din anul 2017 a Festivalului European „Noaptea Muzeelor” din ziua de sâmbătă, 20 mai, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca vă pregăteşte un program de expoziţii care doreşte să pună în valoare nu numai patrimoniul cultural al muzeului, ci şi creaţiile artiştilor contemporani.

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca funcţionează în Palatul Banffy, fost sediu al guvernatorului Transilvaniei (1787-1822), un edificiu laic baroc al oraşului şi unul de referinţă pentru arhitectura secolului al XVIII-lea din Transilvania.

Elementul central al serii este reprezentat de expoziţia dedicată operelor aflate în patrimoniul muzeului şi supuse unor proceduri de restaurare în ultimii ani. Prin această acţiune, muzeul doreşte să ofere vizitatorilor posibilitatea de a admira creaţii care, în mod normal, nu sunt expuse în Galeria Naţională cu caracter permanent. Pe de altă parte, pe această cale, muzeul doreşte să aducă în prim plan şi activităţile de „culise” din viaţa instituţiei şi să conştientizeze publicul legat de existenţa acestei dinamici (restaurare) a operelor de artă din patrimoniu.

Expoziţii permanente şi temporare:

1. Marius Bercea. “A Full Rotation of the Moon”.

2. Expoziţia de pictură Culorile Soarelui. 100 de ani de la naşterea artistului Constantin DIPŞE (1917 – 2010)

3. MOSTAPHA ROMLI. 20 / 21

4. Expoziţie Ovidiu Panighianţ

5. Expoziţie: Lucrări restaurate din patrimoniul muzeului (2013-2016)

6. Expoziţia de email: Anastasia Vdovkina şi Szvetlána Tóth

7. Galeria Naţională

În premieră pentru Noaptea Muzeelor, în acest an 10 iubitori de artă vor avea unica ocazie de a participa la un tur ghidat condus chiar de autorul expoziţiei “A Full Rotation of the Moon”, Marius Bercea, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti ai noului val de pictori ai Şcolii de la Cluj, după care să înnopteze în muzeu, la fel cum se întâmplă în alte mari incinte expoziţionale precum Smithsonian Museum Washington DC, The American Museum of Natural History New York, Tate Britain London şi multe altele. Iniţiativa realizării acestui eveniment aparţine Centrului Cultural Clujean, cu scopul de a apropia publicul de artiştii contemporani şi de incintele muzeale.

Marius Bercea este absolvent al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca unde s-a stabilit şi de unde lucrează în continuare. Operele sale au fost expuse în marile galerii şi muzee ale lumii din Londra, New York sau Sao Paolo. Aceasta este prima sa expoziţie din Cluj-Napoca.

Accesul celor 10 norocoşi în muzeu se va realiza la ora 1 dimineaţa, vor servi o cină târzie alături de Marius Bercea şi vor porni apoi într-un tur ghidat special conceput pentru ei, având mereu oportunitatea de a discuta liber despre picturile şi activitatea artistului. La finele programului special care va dura circa 2 ore, cei 10 participanţi vor avea şansa să doarmă într-una dintre camerele Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, una dintre cele mai frumoase clădiri ale oraşului, fostul palat al Familiei Bannfy. Pentru buna desfăşurare a acestei activităţi participanţii vor fi sfătuiţi să-şi aducă saci de dormit de acasă pentru a putea înnopta în condiţii decente în Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.

Cei 10 participanţi vor fi aleşi de un juriu format din reprezentanţii CCC şi ai Muzeului de Artă până vinerea viitoare dintre persoanele care se vor înscrie pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Clujean.

Partenerii Centrului Cultural Clujean la realizarea acestei iniţiative sunt Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Marius Bercea şi Restaurantele Hugo - Exclusiv Catering.

2. Vivariul UBB

Cu ocazia Nopţii Muzeelor 2017 Vivariul UBB anunţă inaugurarea noului spaţiu expoziţional dedicat ţestoaselor uriaşe din Africa.

VIVARIUL a fost construit între anii 1998-2001, din fondurile alocate de UBB pentru reparaţia capitală a clădirii, la care s-au adăugat fonduri ale Facultăţii de Biologie şi Geologie, şi fonduri provenite din granturile pentru amenajarea terariilor şi acvariilor. A fost deschis oficial în septembrie 2001.

Acesta a apărut ca o necesitate, el îndeplinind 3 funcţii de bază şi anume: 1. didactică, pentru studiul următoarelor discipline de bază: Zoologia Vertebratelor, Zoologia Nevertebratelor, Etologie, şi a unor discipline opţionale: Herpetologie, Entomologie; 2. cercetare ştiinţifică în domeniile: Zoologia Vertebratelor, Etologie, Herpetologie 3. educare a publicului, în special a elevilor, în vederea cunoaşterii şi ocrotirii speciilor autohtone de reptile, amfibieni, păsări, micromamifere.

COLECŢII

În cadrul Vivariului există mai multe secţiuni:

1. Expoziţia permanentă, care cuprinde aproximativ 57 de specii de animale. La deschidere, în 2001, Vivariul adăpostea doar o colecţie de reptile şi amfibieni. La ora actuală, pe lângă acestea, Vivariul mai adăposteşte 10 specii de peşti, 9 specii de micromamifere şi 6 specii de păsări.

2. Expoziţiile temporare, au loc în holul din zona de intrare a vivariului.

3. Biobaza, unde sunt crescute animalele (gândaci, greieri, şoareci, râme, etc.) care sunt folosite ca hrană pentru animalele din expoziţie.

La acestea se adaugă laboratoarele şi spaţiile de lucru.

Vivariul se găseşte pe str. Clinicilor nr. 5-7, la demisolul Institutului de Zoologie, aripa vestică a clădirii, sub Muzeul de Zoologie.

3. Muzeul de Paleontologie - Stratigrafie UBB

Muzeul de Paleontologie - Stratigrafie UBB Cluj propune pentru Noaptea Muzeelor 2017 o călătorie în trecut, pentru a cunoaşte lumea exotică din apele calde ale mării care acoperea cândva Bazinul Transilvaniei. Astfel, fosilele expuse în Colecţia de paleontologie a Bazinului Transilvaniei sunt mărturii ale existenţei unei faune marine complexe cu ajutorul căreia se poate reconstitui evoluţia geologică a bazinului, pe parcursul mai multor milioane de ani.

Expoziţia poartă numele Fauna din Mările Transilvaniei şi poate fi vizitată între orele 19-24 la sediul Muzeului de Paleontologie - Stratigrafie UBB Cluj din strada Str. M. Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca.

4. Muzeul de Istorie a "Universităţii Babeş-Bolyay"

Muzeul de Istorie a Universităţii "Babeş-Bolyai" vă invită la expoziţia temporară ,,Universitatea din Cluj la răscruce de vremuri – momentul 12 mai”.

Expoziţia îşi propune să scoată în evidenţă câteva evenimente importante din îndelungata istorie a prestigioasei universităţi clujene, evenimente care au avut loc în luna mai, în secole şi circumstanţe extrem de diferite. Publicul va afla care sunt motivele pentru care data de 12 mai reprezintă un reper important în viaţa academică, dar şi în tradiţia locală a Clujului, şi îşi va putea completa cunoştinţele despre elita intelectuală românească şi maghiară care s-a reunit în cadrul universităţii cunoscute azi cu numele de Babeş-Bolyai.

Expoziţia se înscrie printre acţiunile care marchează apropierea centenarului unirii Transilvaniei cu România şi transformările aduse în regiune de Primul Război Mondial.

Parteneri: Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa-Năsăud; Muzeul Grăniceresc Năsăudean, Năsăud.

Muzeul de Istorie a Universităţii "Babeş-Bolyai" se poate vizita între orele 19-24 pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 4, Cluj

5. Muzeul de Mineralogie UBB

Muzeul de Mineralogie UBB Cluj îsi propune să facă cunoscută lumea fascinantă a mineralelor utilizate ca pietre preţioase, pietre de podoabă sau pietre decorative.

Vizitatorii pot vedea atât materialul în formă brută, cât şi în formă prelucrată, finisată, gata de a fi montat sub formă de bijuterii. Pot afla informaţii despre modul de selecţie şi evaluare a pietrelor preţioase, dar şi stiluri de prelucrare. Le vor încânta privirea pietre preţioase precum diamante, safire, rubine sau smaralde, din Africa de Sud, India, Sri Lanka, Brazilia, etc., dar şi pietre fine, în special granaţi, turmalină, varietăţi de cuarţ (ametist, citrin, cristal e stâncă, agat, etc.) şi opal (nobil, de foc), spineli, turcoază, din toată lumea.

În plus, vor fi prezentate minerale şi roci din peste 90 de ocurenţe din ţara noastră, care pot fi folosite la confecţionarea podoabelor sau a unor obiecte decorative. Predominante sunt varietăţile de cuarţ şi opal, dar sunt prezente şi alte minerale sau chiar roci comune, mai rar utilizate în scopuri gemologice.

Muzeul de Mineralogie a Universităţii "Babeş-Bolyai" se poate vizita între orele 19-24 pe str. M. Kogălniceanu nr. 1, parter, Cluj Napoca

6. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei - Colecţia de Istorie a Farmaciei (Muzeul Farmaciei)

Noaptea Muzeelor 2017 la Colecţia de Istorie a Farmaciei - Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Piaţa Unirii nr. 28.

Publicul poate vedea gratuit în locaţia vechii farmacii a Clujului două colecţii permanente şi o expoziţie temporară: colecţia de istorie a farmaciei, colecţia de aparatură medicală şi expoziţia „Animale vindecătoare. Ingrediente de origine animală din vechile farmacii transilvănene”. Destul de multe ingrediente farmaceutice se obţineau din animale şi insecte. Sursele scrise din secolul al XVIII-lea din Transilvania menţionează 80 de asemenea ingrediente, mai multe decât erau prevăzute în farmacopeile austriece de exemplu. Unele erau exotice, obţinute din caşalot, pisici civet, sepie etc., iar altele erau locale, din specii europene comune (precum gândac de frasin, urs, cerb, porc şi altele). Se foloseau diferite organe, secreţii sau chiar „produse” patologice din corpul diferitelor specii de animale, precum bezoarele, însă în categoria ciudăţeniilor poate fi inclus şi cel mai celebru ingredient, praful de mumie.

Colecţia de Istorie a Farmaciei este una dintre cele mai importante colecţii ale Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei şi este găzduită în spaţiul celei mai vechi farmacii din Cluj, la “Sfântul Gheorghe”, care datează din anul 1573. Colecţia ilustrează activitatea farmaceutică din Transilvania între secolele al XVI-lea şi al XX–lea. Cele mai valoroase obiecte farmaceutice transilvănene provin din colecţia profesorului Iuliu Orient (1869-1940), expusă în anul 1904 la Muzeul Ardelean, şi îmbogăţită pe parcursul timpului.

7. Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituţie publică de cultură care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează NOAPTEA MUZEELOR 2017, în cadrul evenimentului european cu acelaşi nume. Se vor organiza mai multe evenimente, atât la sediul instituţiei – Palatul Reduta (secţia pavilionară - str. Memorandumului nr. 21), cât şi în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” (secţia în aer liber - str. Tăietura Turcului).

Programul de vizitare va fi 13 – 01 Palatul Reduta, str. Memorandumului nr. 21; 10-18 Parcul Naţional Etnografic „Romulus Vuia”, str. Tăietura Turcului. Accesul este gratuit.

Tot în cadrul Muzeului Etnografic, expoziţia permanentă „Cultura populară din Transilvania – sec. XVIII-XX” abordează principalele domenii ale culturii materiale şi spirituale din Transilvania rurală, ilustrate prin exponate reprezentative, selectate din cele peste 40.000 de artefacte existente în colecţiile instituţiei noastre. (Palatul Reduta, str. Memorandumului nr. 21)

Expoziţia permanentă tactilă „Atinge şi înţelege – mesajul tactil al obiectelor ţărăneşti tradiţionale”este destinată în primul rând vizitatorilor cu deficienţe de vedere, oferind însă, în acelaşi timp, o experienţă de un tip aparte şi vizitatorilor obişnuiţi, mai ales unei anumite categorii de vârstă: copiilor dornici să atingă şi să manipuleze asemenea obiecte neobişnuite. (Palatul Reduta, str. Memorandumului nr. 21)

Expoziţia etnografică „Tineri colecţionari din România” cuprinde piese de port, podoabe, documente fotografice şi ţesături ale unor colecţionari din diverse zone ale României: Ligia Alexandra Bodea, Deborah Faoro, Marius Matei, Mariana Sorana Copil, Patricia Tomas, Laura Diaconu, Sebastian Paic, Flocea Silviu Darius, Boriceanu Gabriel. La eveniment va fi prezent dl. Sebastian Paic, preşedintele Asociaţiei Zestrea (Palatul Reduta, str. Memorandumului nr. 21)

Festivalul Naţional de Ceramică Contemporană CAOLIN 2017 este, în acest an, la editia a IV-a. Evenimentul oferă o imagine elocventă a evoluţiei artei ceramice româneşti, care se exprimă astăzi într-o impresionantă diversitate stilistică si semantică. Festivalul este un eveniment organizat Sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Maria a României. Evenimentul va cuprinde o expoziţie cu vânzare cu 19 artişti, iar tipurile de ceramică expuse sunt: produse utilitare, bijuterie contemporană, obiecte de design şi decorative. De asemenea, vor avea loc ateliere gratuite şi demonstraţii de creaţie pe suport ceramic susţinute de profesori ai Liceului de Arte Plastice din Cluj, de membri ai asociaţiei Terra Dacica Aeterna şi de artişti ai Fabricii de Pensule. (Palatul Reduta, str. Memorandumului nr. 21)

Ateliere de modelaj în lut – Asociaţia Terra Dacica Aeterna - Atelierele vor presupune o parte demonstrativă şi una interactivă. Vor avea loc 4 ateliere (reproducere diferite figurine zoomorfe, crearea unor vase de diferite dimensiuni, replici după vasele antice, obţinerea unor obiecte folosite la treburile casnice, „îmbrăcarea” unor împletituri special cu lut, aşa cum sunt stupii arhaici ai apicultorilor români. Înscriere la 0742217029 Laura Petresc. (Palatul Reduta, str. Memorandumului nr. 21)

Expoziţia „ArhiVe” (de arhitectură vernaculară) reuneşte amintiri din câteva expediţii de observare a patrimoniului construit expus în parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. Expoziţia este organizată în 3 secţiuni: cea dintâi cuprinde imagini de ansamblu, care încearcă să surprindă trecerea de la natură la spaţiul controlat din jurul caselor şi la arhitectura însăşi; cea de-a doua cuprinde detalii, fie ele spaţiale, constructive sau ornamentale; iar ce-a de-a treia se apropie de texturi şi materiale. ArhiVe a fost creată în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei de către studenţi şi alumni ai Facultătţii de Arhitectură şi Urbanism din Cluj, reuniţi în cadrul grupului de fotografie de arhitectură photo-FAU Cluj (Palatul Reduta, str. Memorandumului nr. 21)

Expoziţia permanentă în aer liber cuprinde 2 sectoare: unul tehnic şi unul al gospodăriilor zonale, organizate spaţial pe numai 16 hectare, într-o reţea aerată ce sugerează structura unui sat tradiţional răsfirat. Primul sector include instalaţii tehnice şi ateliere ţărăneşti databile în perioada secolelor XVIII-XX, care ilustrează tehnicile tradiţionale de prelucrare a lemnului şi a fierului, de obţinere a aurului, de prelucrare a ţesăturilor de lână, a lutului, a pietrei, de măcinare a cerealelor şi de obţinere a uleiului comestibil. Al doilea sector conţine gospodării ţărăneşti tradiţionale reprezentative pentru zone etnografice distincte din Transilvania, cuprinzând construcţii datate în perioada secolelor XVII-XX, echipate cu întregul inventar gospodăresc necesar. Selectate riguros, cu discernământ şi probitate ştiinţifică, în urma unor îndelungate campanii de cercetare, de către trei generaţii de muzeografi etnografi, stimulaţi de devotamentul profesional al unor personalităţi marcante, de talia regretatului Valeriu Butură, construcţiile expuse - majoritatea datate prin inscripţii - se numără printre cele mai vechi şi mai valoroase monumente de arhitectură din patrimoniul etnografic al României. (Parcul Etnografic „Romulus Vuia”, str. Tăietura Turcului)

Crosul Muzeului - Transylvania Ethno Run – concurs de cross, pe un traseu de 2 km, în care concurenţii vor parcurge mai multe ture, în funcţie de experienţă. La ora 12 va începe categoria 4 km, iar la 12,30 categoria 8 km. Premierea va avea loc la ora 14. La finalul concursului, concurenţii care vor obţine premiul I, vor fi recompensaţi de către Muzeul Etnografic al Transilvaniei cu câte 1 abonament anual de intrare la muzeu (Parcul Etnografic „Romulus Vuia”, str. Tăietura Turcului)

Atelier şi demonstraţii de olărit tradiţional cu participare şi din partea publicului, cu o introducere teoretică despre tehnicile ceramice ale dacilor, susţinute de renumitul artist popular Daniel Leş. Activitatea va avea lor între orele 14-18, cu limita de 20 de locuri pe atelier. Pentru detalili: +40 741 963 261 Letiţia Câmpan (coordonator PR) şi +40 723 778 403 Ioan Sumedre Jr. (preşedinte şi fondator) (Parcul Etnografic „Romulus Vuia”, str. Tăietura Turcului)

Parteneri ai evenimentului: Asociaţia CAOLIN, Clubul Sportiv CLUJUL PEDALEAZĂ, Asociaţia ZESTREA.

8. Cinema Dacia - Mănăştur

Noaptea Cinemedia reprezintă un eveniment prin care absolvenţii Departamentului Cinematografie şi Media din cadrul Facultăţii de Teatru şi Televiziune, Universitatea Babeş-Bolyai vor proiecta filme realizate de ei pe parcursul anilor de studiu. Puteţi viziona filmele de scurt metraj ale absolvenţilor de anul acesta, imagini de culise (making-of), filme de prezentare şi fotografii realizate de studenţi. Ultimele vizionări încep la ora 24, accesul fiind liber.

Organizatori: Facultatea de Teatru şi Televiziune – UBB Cluj

9. Centrul de Cultură Urbană Casino - Parcul Central

„Clujul are farmec” - Expoziţie de fotografie

Oraş cosmopolit în plină dezvoltare, Cluj Napoca are un farmec aparte, dat de toate aspectele vieţii: cultură, artă, sport, economie, aşezare geografică şi, nu în ultimul rând, locuitori. Fie că sunt copiii care se joacă în parcuri, studenţii care învaţă sau adulţii care muncesc, Cluj Napoca are un ritm aparte, vizibil cu precădere în oraşele mari ale ţării.

Organizatori: Asociaţia şi festivalul Photo Romania, împreună cu Primăria Cluj-Napoca, au invitat pasionaţii de fotografie să expună în imagini, viziunea lor asupra acestui oraş unic. Iar pe parcursul Nopţii Muzeelor, vă invită pe dumneavoastră, locuitori şi vizitatori deopotrivă, să vizionaţi această expoziţie de suflet.

10. Muzeul Mitropoliei Clujului - subsol Catedrala Mitropolitană - Piaţa Avram Iancu

Sub genericul: Icoanele făcătoare de minune ale Maicii Domnului de la Ilişua şi Strâmba, Muzeul Mitropoliei Clujului vă invită la evenimentul Noaptea Muzeelor cu expoziţii, ateliere demonstrative de pictură şi restaurare, intermezzo muzical.

Pentru credincioşii ardeleni evlavia faţă de Maica Domnului este cea mai neîngrădită şi spontană formă de cinstire arătată vreunui sfânt de care ne leagă în primul rând sentimente de familiaritate, recunoştinţă şi înţelegere.

Pentru a sublinia această evlavie, în cadrul nopţii europene a Muzeelor, la Muzeul Mitropoliei Clujului vor fi expuse două din cele mai reprezentative icoane ale Sfintei Fecioare Maria din spaţiul Transilvaniei. Icoanele Maicii Domnului de la Ilişua (1673), aflată în colecţia Muzeului Mitropoliei şi cea de la Mănăstirea Strâmba din Jud. Sălaj (1673) sunt considerate făcătoare de minuni şi poartă amprenta harului de pictor al preotului Luca din Iclod.

Prin mâna aceluiaşi zugrav, dar mai ales prin istoria zbuciumată la care au fost martore mai bine de 3 veacuri, aceste două icoane, surori cu Icoana Făcătoare de Minuni de la Nicula (1681), formează un veritabil triptic de credinţă, mărturisire şi speranţă.

11. Centrul de Cultură Urbană Bastionul Croitorilor

NOAPTEA MUZEELOR 2017 debutează la Cluj-Napoca în ambianţa medievală a Bastionului Croitorilor când cornul străjerilor va suna de nouă ori. La intrarea primului cat străjerii cu făclii vor întâmpina nu doar breslele din Castrum Clus, ci şi oaspeţii sosiţi în Oraşul-Comoară spre a se bucura de la ceasurile 9 din noapte de priveliştea romantică a cavalerilor şi domniţelor care profitând de tăcerea armelor în această noapte aparte vor oferi celor ce vor intra în bastion sonete, dans medieval, commedia dell’arte, fabule, oralitură şi surprize … pentru cei mici.

Partenerii evenimentului sunt: Serviciul Public pentru Administrare obiective culturale şi sportive Cluj-Napoca, UrzelnZukunft Klausenburg, Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză Cluj-Napoca, Centrul Cultural Italian Cluj-Napoca, Liceul Teoretic BÁTHORI ISTVÁN, Asociaţia de chitară TRANSILVANIA, Asociaţia Trompetiştilor din România, Revista Historia, Compania Transilvană de Tipar.

Informaţii suplimentare:

La nivelul judeţului Cluj, Noaptea Muzeelor 2017 va înseamna acces gratuit şi pentru persoanele care vor vizita Muzeul de Istorie Turda, Muzeul Memorial "Octavian Goga" din Ciucea şi Galeria de Artă a Muzeului Municipal Dej.

Centrul Cultural Clujean susţine pentru al doilea an la rând evenimentul naţional Noaptea Muzeelor prin coordonarea pe plan local a activităţii.

Centrul Cultural Clujean (CCC) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi independentă, care dezvoltă proiecte cu impact cultural, social şi de dezvoltare urbană în Cluj-Napoca şi în regiunea Transilvaniei. Centrul are misiunea de a implementa programul cultural cu care oraşul a candidat pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, precum şi de a dezvolta noi politici culturale şi de oraş pentru dezvoltarea Clujului. Membrii CCC sunt universităţile clujene, instituţiile de cultură şi organizaţiile culturale locale, administraţia locală şi judeţeană, precum şi organizaţii din domeniul social, educaţional şi economic.

Iniţiată de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa şi patronată în prezent de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor, Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes european desfăşurat la nivel internaţional şi aflat anul acesta la a 13-a ediţie.

Mii de muzee şi instituţii culturale din 30 de ţări europene îşi aprind luminile şi deschid porţile în aceeaşi noapte. Milioane de europeni sărbătoresc cultura ieşind pe străzi în aceeaşi noapte, însoţiţi de prieteni şi familii. Anul acesta, evenimentul este sărbătorit de peste 3000 de muzee din toată Europa în data de 20 mai.

