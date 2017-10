Monica Iacob Ridzi ar putea fi eliberată condiţionat. Fostul ministru a cerut cu lacrimi în ochi să fie scos din închisoare

Judecătoria Gherla a admis vineri, 27 octombrie, cererea de eliberarea condiţionate a Monicăi Iacob Ridzi, fostul ministru al Tineretului şi Sportului, condamnată la închisoare pentru infracţiuni de abuz în serviciu.

Aceasta se află încarcerată la Penitenciarul Gherla şi a cerut cu lacimi în ochi să fie eliberată condiţionat, după aproape trei ani executaţi din pedeapsă, potrivit gherla.info:

„Doar Dumnezeu ştie cum mai rezist. (...) se întâmplă un caz unic în România.

Sunt executată atât de ANAF, cât şi de executorul judecătoresc pentru aceeaşi sumă, prejudiciu. Practic sunt executată de două ori… Am participat la peste 100 de programe în penitenciar, mi-am dus crucea cu decenţă în ultimii trei ani. Am fost declarată iniţial ”inapt pentru muncă” pentru că aveam 7 afecţiuni medicale.

Acum am 15 afecţiuni, 14 dintre ele constatate la Spitalul Penitenciar Jilava, unde am fost internată. Am insistat să lucrez, am făcut nenumărate cereri până mi-au fost aprobate… Totul pentru a câştiga zile de libertate, să pot fi alături de cei doi copii ai mei…Am lucrat cinci luni la curăţenie, de 1 an lucrez la servirea mesei, lucrez 10 ore pe zi, muncă fizică, numai Dumnezeu ştie ce este în sufletul meu…Îmi e greu să vă descriu în cuvinte ce simt cei doi copii. Mă roagă în fiecare zi să merg acasă. Refuză să meargă la grădiniţă în lipsa mea.

Băieţelul a început clasa 1, are dificultăţi mari de adaptare în lipsa mea…Lăsarea mea în detenţie şi fiecare zi departe de copii, nu face decât să ne afecteze şi mai mult situaţia medicală, atât a mea, cât şi a copiilor. Conform noii legi, eu am primit 150 de zile de libertate şi eu am obţinut altele prin muncă. Practic, patru ani din cinci sunt consideraţi executaţi. Vă rog respectuos să îmi permiteţi să ajung acasă lângă cei doi copii, pentru că această cruce mă apasă tot mai greu. Sunt momente în care simt că mă prăbuşesc psihic”, a spus cu lacrimi în ochi, Monica Iacob Ridzi, în faţa completului de judecată.

Fostul ministru Monica Iacob Ridzi a fost condamnat definitiv de către instanţa supremă, la 5 ani de închisoare pentru abuz în serviciu privind manifestările organizate în 2009 de Ziua Tineretului.

Potrivit DNA, în perioada 17 martie - 22 mai 2009, când a fost ministru al Tineretului şi Sportului, Monica Iacob Ridzi ar fi hotărât ca, sub pretextul realizării unor manifestări de amploare la nivel naţional dedicate Zilei Naţionale a Tineretului, să atribuie ilegal unor firme private mai multe contracte de prestări servicii având acest obiect.

Procurorii au acuzat-o pe Ridzi că, ulterior declanşării cercetărilor, pe 13 iulie 2009, ar fi intervenit să fie şterse din calculatoarele MTS aparţinând unora dintre coinculpaţi date informatice şi fişiere relevante cu privire la organizarea Zilei Tineretului, pentru a împiedica aflarea adevărului.

