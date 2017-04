IT-iştii clujeni implementează noile softuri de business ale restaurantelor McDonald’s din România

NTT Data România, sucursala românească a gigantului NTT, care are sediul central la Cluj-Napoca, va implementa SAP S/4HANA, un pachet de softuri de business de ultima generaţie, în reţeaua de restaurante McDonald’s în România. Compania are peste 1.200 de angajaţi în România, cea mai mare parte a acestora activând la Cluj-Napoca. „Această nouă colaborare reprezintă o excelentă continuare a implementărilor SAP S/4HANA, pe care NTT DATA România a reuşit să le realizeze, până la momentul de faţă. Sunt deosebit de încântată pentru faptul că, împreună cu reprezentanţii Premier Restaurants şi, nu în ultimul rând, pe fondul endorsement-ului primit din partea SAP România, am hotărât să mergem alături spre Viitor. Acest pas important pe care l-am făcut reprezintă pentru noi încă o confirmare preţioasă că, de ceva timp încoace, NTT DATA Romania joacă un rol important în comunitatea noastră”, a declarat Maria Metz, Deputy CEO, Executive Vice President, NTT DATA Romania.

“Ne-am dorit o soluţie care să reprezinte un nucleu digital, proiectat pentru nevoile de business ale actuale şi mai ales viitoare. Pentru a evolua şi pentru a rămâne relevanţi, trebuie să regândim modelele de afaceri, procesele şi modul în care oamenii lucrează. Tocmai de aceea, am ales acest parteneriat pentru implementarea celei mai moderne şi mai actuale platforme de business, SAP S/4HANA”, a completat Oana Braicu, Director Financiar Premier Restaurants Romania

Ultima generaţie de soft-uri pentru afaceri

SAP S/4HANA reprezintă noua generaţie de suită business ERP concepută să aducă un plus de valoare afacerilor şi industriilor de pe piaţă întocmai prin simplitatea sa, se arată într-un comunicat al NTT Data.

„Considerăm că anul 2017 este anul transformării digitale şi nu se poate decât să ne bucure faptul că tot mai multe companii din România se orientează către soluţii ce pot duce organizaţia la un nou nivel. Business-urile au nevoie sa poată lua decizii rapide, pe baza unor date în timp real din interiorul şi exteriorul companiei. Suntem încântaţi de faptul că, Premier Restaurants a ales platforma SAP S/4 HANA şi că vom putea contribui, împreună cu partenerul nostru NTT DATA Romania, la efortul continuu al operaţiunilor McDonald’s în Romania de a îşi încânta permanent clienţii”, a declarat Cristian Popescu, Managing Director SAP Romania.