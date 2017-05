Boc, despre cum blochează CFR şi Ministerul Transporturilor legarea aeroportului de gară: „Neşansa când nu ai o reprezentare majoră în Guvern“

Emil Boc, primarul Clujului, a declarat la realitatea FM că speră ca CFR Călători să nu îi blocheze proiectul de a lega aeroportul clujean de gara din Someşeni. Despre această iniţiativă spune că e mai importantă decât metroul şi că ar costa undeva la circa 7-10 milioane de euro, dar şi că nu doar că „ar răspunde unei nevoi actuale“. Legat de bani afirma că „bani europeni există“.

„Cei de la CFR sunt foarte reticenţi în modernizare. V-am dat ca exemplu inter-modalul, unde refuză să legăm Gara de Aeroport. Vă daţi seama ce culoar extraordinar ar ieşi şi ce avantaj major am avea. Aeroportul ajunge acum la peste 2 milioane de pasageri. Vă daţi seama ce util ar fi să avem o altă alternativă de a ajunge la Aeroport, decât pe ruta aceasta rutieră, de la Est la Vest. Eu îl consider un proiect mai important decât metroul, legarea Gării (Someşeni) de Aeroport. Ar răspunde unei nevoie actuale. Calea ferată există şi numai trebuie realizată legătura.

Aici nu trebuie să găseşti bani, să găseşti locaţia pe unde să meargă metroul. Aici pur şi simplu ai calea ferată şi Primăria şi-a dat acordul să realizeze o pasarelă de la gara din Someşeni şi până la Aeroport. Ar costa 7 - 10 milioane de euro şi noi am spus ”DA” din primul moment.



Blocajul este la Ministerul Transporturilor şi la CFR, care au spus că nu îi interesează. Trebuie să vină un clujean... Asta e neşansa când nu ai o reprezentare majoră în Guvern. Cât am fost noi am reuşit să facem centurile şi Autostrada Transilvania. Cred că nu contează culoarea politică a celui care este la Bucureşti. Oricare ar fi, Doamne ajută să fie acolo şi să lase ceva în urma lui pentru Cluj. Trebuie să înţeleagă că oraşul acesta aduce bogăţie şi aduce plus valoare şi bani“, a declarat edilul la Realitatea FM, citat de stiridecluj.ro.