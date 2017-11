Ceasul bombei ecologice de la Pata Rât începe să ticăie. Autorităţile n-au asigurat până acum nici măcar terenul pentru staţia de tratare a levigatului

Reprezentanţii firmei Process Engineering SRL au făcut luni, 20 noiembrie, o demonstraţie publică a procedeului de tratare a levigatului prin intermediul unei staţii demo de tratare care utilizează tehnologia osmozei inverse. Directorul general al companiei, Adrian Dobre, a explicat că staţia contractată de Consiliul Judeţean Cluj pentru proiectul de la Pata Rât poate trata o cantitate de 165 metri cubi de levigat pe zi, de aproape şase ori mai mult decât o poate face staţia demo prezentată. Acesta a mai afirmat că staţia este gata de livrare încă din data de 20 octombrie în fabrica de la Hamburg, dar nu a ajuns până acum la Cluj din cauza faptului că autorităţile judeţene nu au fost în măsură să predea terenul necesar.

”Din punctul meu de vedere, atunci când ne-am angajat să facem acest proiect, în termen de 30 de zile, a fost un act de ambiţie. Îl puteam realiza, dar începe să vină iarna, pentru că din 16 octombrie de când am primit contractul până în 16 noiembrie am avut tot timpul să facem proiectul, dar ne-am lovit de lipsa terenului. Consiliul Judeţean Cluj nu ne-a pus la dispoziţie terenul. De ce? Pentru că atunci când am intrat în această licitaţie a fost pentru o situaţie de urgenţă, dar din punctul meu de vedere nu s-a schimbat nimic, pentru că levigatul este tot acolo”, a spus Dobre.

Acesta a oferit şi câteva cifre. Astfel, Consiliul Judeţean Cluj ar urma să plătească într-o primă fază 1.250.000 de lei pentru amenajarea a unei platforme betonate, bazine şi alte echipamente, iar ulterior va avea de suportat o chirie lunară de 39.000 de euro pentru staţia de osmoză inversă. Adrian Dobre a ţinut să infirme zvonurile cu privire la suspendarea contractului dintre cele două părţi şi a explicat că, în realitate, a fost suspendat doar ordinul de începere a lucrărilor.

Poziţia Consiliului Judeţean

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Marius Mânzat, nu a avansat un termen clar pentru demararea lucrărilor.

”S-a luat legătura cu proprietarii terenului din apropiere şi în principiu sunt de acord cu închirierea acelui teren. Eu sunt în proporţie de 90% sigur că aşa se va întâmpla, dar până nu văd o hârtie scrisă, daţi-mi voie să fiu puţin sceptic. Am încercat şi până acum să luăm legătura cu ei, dar sunt mulţi proprietari. Acum i-am găsit şi sunt de acord. Eu sper ca săptămâna viitoare să se încheie. Apoi, domnii să îşi poată instala aparatura în concordanţă cu noi”, au fost scuzele lui Mânzat.

Ce spune directorul Agenţiei de Protecţie a Mediului Cluj

”Ceea ce vedeţi aici este cea mai bună soluţie, pentru că staţia de osmoză scoate o apă pură sau super-pură. Levigatul de aici curge în pârâu şi merge mai departe spre Someş că nu are unde să meargă. Eu cred că este o soluţie foarte bună pentru a capta levigatul de la rampăa veche care se închide, iar partea cealaltă unde s-a diluat pentru că a plouat poate fi aplicată aceeaşi soluţie sau o altă soluţie”, a spus Grigore Crăciun, cel care deţine funcţia de director al Agenţiei de Protecţie a Mediului Cluj.

Întrebat de jurnaliştii prezenţi la faţa locului de ce nu s-au dat amenzi din cauză că levigatul a ajuns în Someş, Crăciun a încercat să pareze. ”Eu nu dau amenzi, le dă colegul meu de la Garda de Mediu. Bineînţeles că am constatat pericolul, dar noi nu avem ce propune. Noi suntem Agenţia de Protecţie a Mediului Cluj, primim documente şi reglementăm o soluţie. Spre exemplu Consiliul Judeţean vine şi ne propune această soluţie, care ne-a şi propus-o, iar noi am dat punctul de vedere prin care am spus că suntem de acord”, a adăugat Crăciun, care nu crede că situaţia este dezastruoasă.







”Eu n-aş zice cum zic alţii că este un dezastru. Este o poluare, dar dacă s-ar dori să se ştie exact, s-ar putea lua analize la intrare în râul Someş unde am vedea că prin diluare nu este atât de grav. O problemă mare este lacul din amonte care trebuie eliminat prin epurare”, a surprins directorul Agenţiei de Protecţie a Mediului Cluj.