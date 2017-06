Bacalaureat 2017. Şi-a dat Bacul la 3 ani de la finalizarea liceului: „Lucrez de 10 ani şi sunt sigur mă va ajuta la actualul job sau la un viitor job”

Oscar Tukes a terminat liceul de trei ani. „Acesta a fost cel mai greu, pentru că m-am pregătit cel mai puţin pentru el. Am mai dat Mate şi Română”, spune tânărul trecut bine de 20 de ani la ieşirea de la ultima probă a Bacalaureatului 2017 – proba profilului. La ora 10.30, pe poarta Liceului Anghel Saligny ies câţiva absolvenţi printre care şi Oscar. A dat examenul la Biologie. „Cel mai greu a fost la punctul trei unde a venit celula. Celelalte subiecte au fost relativ OK. A doua parte a fost despre calculul apei în plasma sangvină, un exerciţiu foarte uşor. La prima parte a fost grilă, acolo e cum dă norocul”, spune Oscar. El lucrează în comerţ de 10 ani, iar liceul l-a terminat la seral – Liceul Tehnic Edmond Nicolau. „E greu să te apuci să înveţi după ce ai terminat şcoala. Eu am absolvit liceul de 3 ani de zile. Chiar dacă nu pare o perioadă foarte lungă este o perioadă foarte lungă de timp”, a mai precizat tânărul. El a ales să revină la şcoală deoarece „Bacul mă va ajuta mai mult ca sigur şi la actualul job şi la un viitor job, dacă va fi cazul.” Aşteaptă data de 5 iulie să vadă rezultatele şi după decide dacă va merge la facultate sau nu. „Încă nu m-am hotărât ce voi face, nu ştiu sigur dacă voi urma o facultate sau nu, va depinde şi de timpul de care voi dispune pentru a merge la facultate”, spune el.