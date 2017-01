Viaţa ireală a superbei actriţe din filmul „Dragoste la zero grade“. Cum a ajuns un star de cinema geniu în fizică nucleară

Florentina Mosora, actriţa din "Dragoste la zero grade" şi-a urmat visul: a devenit om de ştiinţă în străinătate FOTO cinemagia.ro

Frumusetea chipului, şatenă cu ochii verzi, a făcut ca tânăra Riri să fie distribuită în filme la vîrsta de 19 ani. Conform cinemagia.ro, a jucat doar în 4 filme: "Băieţii nostril(1959)", "Sub cupola albastră(1962)", "Post-Restant(1961)" şi "Dragoste la zero grade(1964)", renunţând la succesul din lumea artistică pentru a-şi urma vocaţia ştiinţifică.

În “Dragoste la zero grade” a făcut un rol memorabil alături de regretatul Iurie Darie. La un concurs de schi de la Poiana Brasov, Oana, o tânără nădejde a uzinei locale se ciocneşte pe pârtie cu Andrei, un tehnician tv venit în zonă să monteze un releu. Din impactul neaşteptat se naşte o dragoste fulgerătoare. Dar dacă sentimentele lui au ajuns la punctul de fierbere, ale ei sunt la limita îngheţului. După ce Oana pierde concursul de schi, iar Andrei aparatul cu care lucra şi trec printr-o grămadă de peripeţii, în final amândoi descoperă dragostea, chiar dacă temperaturile sunt mult sub zero.

În filmul "Dragoste la zero ggrde", alături de Iurie Darie. FOTO Istoria filmului românesc

Ambiţiile frumoasei Riri



Născută la Cluj, în 1940, pe 7 ianuarie, Florentina Ioana Stan-Mosora, alintată Riri, a avut ambiţia să obţină în 1961 o licenţă în chimie, iar în 1967 în fizică nucleară. Şi-a echivalat ambele diplome în Belgia. A făcut specializări, între anii 1964-1966, în biofizică medicală şi neurofiziologie şi a obţinut titlul de Doctor la Universitatea din Bucureşti.



Între 1961-1967 a fost cercetător ştiinţific la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Între 1965-1970 a fost asistenta profesorului Vasile Vasilescu la Laboratorul de biofizică din cadrul aceleiaşi facultăţi, iar din 1972 a fost lector la Facultatea de Biologie.



Pe afişul filmului "Băieţii noştri"

În 1974 a plecat în Belgia, unde a lucrat la cercetarea utilizării izotopilor stabili în medicină. A fost mai întâi conferenţiar, între 1974 şi 1979 şi a devenit profesor universitar în 1988, specialitatea Fizică biologică –Biochimie. S-a ocupat si de oceanografie. În 1989 a fost unul dintre cei trei oameni de ştiinţă care au organizat un seminar NATO privind biomecanica proceselor de transport.

Titluri ştiinţifice

Membră a Societăţii Române de Fiziologie (’63-’71), Biochimie (’63-’71), Biofizică (’65-’71); membră a Societăţii Belgiene de Biofizică, Fizică după 1969, a Societăţii Regale de Ştiinţe din Liège, după 1980, a Asociaţiei Biochimiştilor şi specialiştilor în Biologie Moleculară a Universităţii din Liège 1980-’85, a Societăţii Internaţionale pentru Studiul Maladiilor Civilizaţiei şi Mediului după 1981; membră a Academiei de Ştiinţe din New York (după 1982), preşedintă a Institutului de cercetări Marine şi Interacţiunii Aer Mare după 1989, vicepreşedintă a societăţii franceze “Izotopi stabili” după 1987; membră a Consiliului Ştiinţific al staţiunii de cercetări submarine şi oceanografice al Universităţii din Liège; după 1987.”

"Dragoste la zero grade"

Cu titlurile ştiinţifice, participările la colocvii, întâlniri şi congrese internaţionale, cu titlurile lucrărilor şi studiilor Florentinei Mosora am putea umple o revistă întreagă. Am amintit câteva din responsabilităţile şi realizările acestei cercetătoare pentru a avea, cât de cât, noţiunea şi reprezentarea extraordinarei ei realizări profesionale, într-un domeniu atât de exclusivist”, scrie Cleopatra Lorinţiu, reputat om de televiziune, pe blogul său într-un articol dedicat Florentinei Mosora.

În 1994 s-a stins din viaţă la Liege, în Belgia, răpusă de o boală necruţătoare. De-a lungul carierei sale a primit o serie de distincţii pentru excepţionala activitate pe care a desfăşurat-o, printre care, Premiul Agathon De Potter la Academia Regală a Belgiei, ordinul "Officier de l'Ordre de Leupold II"-1981 şi "Commandeur de l'Ordre de la Couronne"-1992.

