De ce sunt interzise copiilor cele mai bogate fructe în vitamina C. Riscurile şi beneficiile aromatelor căpşuni

Alergiile la fructe sunt în mare parte ereditare, spun medicii. “Pentru a-ţi da seama la care fructe este alergic copilul tău trebuie să stii la ce fructe manifeşti tu şi partenerul tău reacţii alergice. Însă orice fruct poate cauza alergia la copii. Fructele cu grad alergenic ridicat în rândul copiilor sunt căpşunile, kiwi, mure, zmeură, caisele, piersicile, dar şi cele din categoria citricelor. Trebuie manifestată prudenţă la copiii mai mici de un an. Aceste fructe nu trebuie introduse în alimentaţia copilului mai devreme de un an deoarece sistemul imunitar si cel digestiv nu sunt complet dezvoltate”, spune dr. Daniela Stan, medic de familie.



Partea din fructe care determina apariţia alergiei este cel mai adesea coaja cu seminţe. Alergiile alimentare apar în special la persoanele cu teren atopic, ceea ce înseamnă că au o tendinţă moştenită de a dezvolta reacţii alergice. Aceste persoane sunt predispuse să facă astm bronşic, diferite alergii şi o afecţiune a pielii, numită dermatită atopică.

“Când un aliment care generează o reacţie alergică este ingerat pentru prima dată, sistemul imun nu recunoaşte substanţa respectivă şi o consideră străină(alergen). Organismul reacţionează prin formarea de anticorpi specifici împotriva alimentului respectiv. În momentul în care acel aliment este din nou consumat, anticorpii atacă alergenul, eliberând histamine şi alte substanţe chimice care provoacă simptomele unei reacţii alergice”, spun medicii.

Cum se manifestă alergia



Manifestările alergiei la fructe apar aproape imediat după ce copilul a mâncat respectivul aliment. Simptomele variază de la reacţii uşoare ca iritaţii locale (pustule) în zona pe care a atins-o fructul (în zona gurii) până la reacţii moderate ca: urticarie, iritaţii ale pielii, diaree, greaţă, vărsături, rinită alergică,conjunctivită alergică, crampe abdominale sau stomacale. În cazuri foarte severe copilul poate intra în şoc anafilactic. Aceasta este o reacţie gravă a organismului la factorul alergenic care implică: umflarea gâtului sau limbii, dificultati de respiratie (gâfăială, imposibilitatea de a respira - hipoxie), scăderea tensiunii arteriale etc.



Şocul anafilactic poate fi cauzator de moarte. Riscul este foarte mare dacă nu se actionează la timp. "Tratamentul constă în administrarea de antialergice şi antihistaminice, medicamente ce pot fi prescrise numai de medic. Este foarte important un consult de specialitate, pentru ca altfel se pot masca anumite simptome de debut ale unei alergii severe, care poate avea ulterior consecinţe grave. Bineînţeles că persoanele alergice la fructe şi legume trebuie să urmeze o dieta restrictivă, adică să nu mai consume acele produse care le fac rău”, spune Daniela Cantaragiu.



Bogate în antioxidanţi

Beneficiile asupra sănătăţii ale fructelor roşii deosebit de gustoase sunt numeroase. Conform specialiştilor, capşunele sunt printre cele mai bogate fructe în vitamina C, conţinând 60mg de vitamina C în 100g de fruct (5-6 căpşune).

De asemenea, conţin antioxidanţi puternici în lupta cu radicalii liberi, sunt bogate în calciu, magneziu, potasiu şi fier, dar şi minerale mai rare, de care organismul are nevoie: mangan, zinc, fluor, fosfor, cupru.

“În afara de vitamina C, căpşunele sunt o sursă bogată de vitamine din complexul B, îndeosebi de acid folic si vitamina B6, precum si vitamina K”, explică medicul.

