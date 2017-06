Cea mai sănătoasă hrană pentru o inimă fericită. Ce trebuie să mănânci ca să reglezi tensiunea

Regimul alimentar constă în reducerea sării în alimentaţie, dietă sărăcă în calorii şi scăderea greutăţii în cazul obezităţii. Medicii spun că e de preferat să fie evitate prânzurile copioase, băuturile alcoolice şi cafeaua. Acestea sunt admise în cantităţi moderate, dar nu vor fi consumate de persoanele care suferă de insomnii, palpitaţii, stări de agitaţie.

“Ştiut fiind că hipertensiunea arterială (HTA) este factor de risc pentru ateroscleroză între altele, din alimentaţie vor fi evitate grăsimile naturale, alimentele care măresc acidul uric în sânge (sardele, cărnuri tinere, vănat) şi fumatul. Este foarte important de ştiut că, de multe ori, tratarea hipertensiunii arteriale şi a afecţiunilor cardiace începe cu schimbarea stilului de viaţă. Adică, ce mănânci în primul rând!”, explică dr. Denisa Zaharia, medic de familie.

De altfel, aceleaşi recomandări sunt valabile şi pentru oamenii sănătoşi. O viaţă calmă, repausul şi relaxarea intermitentă au o influenţă bună asupra HTA. Conflictele, stările de mânie, stresul sunt motive de agravare a suferinţei.

Cele mai indicate fructe

O dată identificată tensiunea arterială, trebuie să înveţi să trăieşti cu ea, pentru că poate fi controlată, nu şi vindecată. Medicii spun că din dieta hipertensivului nu trebuie să lipsească vitaminele şi antioxidanţii, potasiu şi magneziu, carnea fiartă sau la grătar, fructe, legume şi lactate. Cele mai indicate fructe pentru a ţine tensiunea sub control sunt: pepenele galben, caise, struguri, pere, prune, banana, smochine şi fructe uscate. Pentru ca sunt o sursă excelentă de fibre, perele ajută la scăderea presiunii arteriale.

Se reduce riscul de infarct

Studiile au demonstrat ca fibrele pot înlătura colesterolul rău, iar consumul lor regulat poate reduce riscul de infarct cu până la 50%. Smochinele nu conţin sodiu, în schimb sunt o sursă importantă de potasiu, de aceea scad tensiunea arterială. Toate smochinele, uscate sau proaspete, sunt foarte hrănitoare. Beneficiile pentru sănătate pot fi atribuite conţinutului de minerale şi de vitamine.



Smochinele conţin vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, calciu, fier, fosfor, mangan, sodiu, potasiu şi clor. Nu numai că sunt gustoase, dar au şi o serie de avantaje pentru menţinerea sănătăţii. Acestea conţin beta-caroten, flavonoide şi o enzimă numită ficină, care ajută la digestie. Dintre legumele care sunt indicate hipertensivilor, roşiile de află pe primul loc, fiind urmate de spanac, sparanghel, varză, şelină, bame, cartofi, fasole.

Roşiile, sursă de energie

Roşiile conţin biotină, care mai este cunoscută şi drept vitamina B7, sursă de energie pentru organism, astfel încât acesta să aibă forţa necesară să ardă grăsimile. De asemenea, roşiile sunt bogate şi în crom, care stabilizează nivelul de zahăr din sânge, ceea ce înseamnă că împiedică formarea de depozite de grăsime. Cu un bogat conţinut de sodium, potasiu, calciu şi magneziu, sucul de roşii este un puternic detoxifiant şi anti-cancerigen.

Sucul de rosii este o sursă importantă de vitamine, minerale şi antioxidanţi puternic şi conţine cantităţi mari de vitamina A şi C. Aceste vitamine stimulează sistemul imunitar, reducând efectele nocive ale radicalilor liberi. Un pahar de suc de roşii oferă peste 70% din necesarul zilnic de vitamina C. “Sucul de roşii are efecte deosebit de importante în reglarea colesterolului, protejarea inimii, la stimularae digestiei, dar ajută şi la întărirea sistemului imunitar”, spun specialiştii.

Ce include alimentaţia

Din alimentaţie nu trebuie să lipsească laptele şi produsele lactate, cerealele, seminţele de floarea-soarelui şi dovleac, alone, nuci, pui, peşte, carne de porc slabă. "Seminţele de floarea soarelui sunt o sursă foarte bună de proteine, energizează şi încălzesc întregul corp, ajută în fluidizarea circulaţiei sanguine şi menţin activitatea organelor cheie ale organismului, precum ficatul şi glandele suprarenale”, explică medicul. Seminţele crude de floarea soarelui sunt indicate şi în cazuri de hipertensiune, probleme cardiovasculare sau colesterol mărit, hrănesc organele digestive, splina şi pancreasul.



