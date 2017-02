Întâlnire de lucru în weekend. Şefii instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean, chemaţi să dea raportul

Preşedintele Consiliului Judeţean(CJ) Călăraşi, Vasile Iliuţă, a anunţat pe o reţea de socializare că executivul CJ a organizat sâmbătă, 25 februarie, o întâlnire de lucru cu directorii instituţiilor subordonate pentru identificarea nevoilor fiecărei direcţii în parte.

”Astăzi (n.r. 25 februarie) am iniţiat o dezbatere cu toţi directorii instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Călăraşi. Întâlnirea de lucru a avut drept scop identificarea imediată a nevoilor fiecărei instituţii în parte, astfel încât să putem funcţiona corespunzător pentru confortul locuitorilor judeţului. Am solicitat tuturor prezentarea listelor cu reparaţiile curente şi schemele de investiţii pentru anul 2017. Vă informez pe această cale că prioritatea numărul 1 a mandatului meu rămâne sănătatea. Am cerut directorilor unităţilor spitaliceşti implicare, seriozitate, profesionalism şi un act medical pe măsura aşteptărilor”, se arată în postarea preşedintelui CJ.



