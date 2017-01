Zeci de gravide şi persoane dependente de dializă, internate în Spitalul Judeţean Buzău, pe durata alertei de viscol

Mai sunt internate, pe durata codului portocaliu de viscol, trei persoane dependente de oxigenoterapie.





„La momentul acesta, am reuşit să aducem către spitalele din Buzău persoanele dependente de oxigenoterapie. Am identificat în judeţ cinci persoane. Acum am aflat că două persoane nu doresc internarea şi nu putem să îi obligăm să vină, dar o să-i monitorizăm”, a transmis prefectul Aurelia Mitrea la teleconferinţa cu ministrul Internelor, Carmen Dan.





Aceasta i-a solicitat prefectului de Buzău, Aurelia Mitrea, să se deplaseze personal la locuinţele celor doi bolnavi din judeţ, pentru a-i convinge să se interneze în spital.





Meteorologii anunţă viscol puternic, iar Buzăul se află pe harta codului portocaliu de vreme rea. Autorităţile locale au primit sprijin logistic de la Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, Mureş şi Alba, fiind pregătite să intervină în cazul unor situaţii limită.