VIDEO Supravieţuitorii exploziei de la Mihăileşti au aprins lumânări la monumentul ridicat în memoria celor 18 oameni care au murit

Pe data de 24 mai 2004, într-o zi ploioasă de luni, la ora 5.50, a avut loc o explozie puternică în comuna Mihăileşti, pe drumul european E85, la 32 de kilometri de Buzău. Deflagraţia s-a produs la scurt timp după accidentul unui camion care transporta 20 de tone de azotat de amoniu.

Tirul s-a răsturnat pe marginea drumului iar câţiva şoferi au sunat la poliţie şi pompieri.





Până la sosirea echipajelor, camionul a luat foc şi, în timp ce pompierii şi poliţia interveneau, s-a produs explozia, în urma combinării azotatului cu motorina scursă din rezervor. Zeci de imobile din Mihăileşti au fost afectate, pe o rază de peste un kilometru.

Un număr de 18 persoane şi-au pierdut viaţa. Supravieţuitorii deflagraţiei revin an de an la locul care putea să le fie mormânt, pentru a aprinde lumânări în memoria colegilor cărora soarta le-a înterupt firul vieţii în dimineaţa de 24 mai 2004.

Joi dimineaţă, peste 30 de persoane, pompieri, autorităţi şi rude ale celor care şi-au pierdut viaţa atunci au comemorat 14 ani de la cea mai mare tragedie produsă pe drumurile din România. Deşi au trecut 14 ani de la teribila tragedie pentru cei care şi-au pierdut atunci copii, soţi sau nepoţi durerea este la fel de mare şi vin să o strige de fiecare dată când au ocazia.

„14 ani de durere, de lacrimi, neputinţă, boală, aveam nevoie de el mai mult ca oricând. Era ca o fată. Fetele nu-şi lasă părinţii, aşa era el. O ducem aşa cat o mai vrea Dumnezeu, la anul nu se ştie dacă o mai ducem şi dacă mai putem veni aici”, a spus tatăl unui pompier erou căzut la datorie în data de 24 mai 2004.

Printre cei care au venit să aprindă o lumânare în memoria victimelor de la Mihăileşti a fost şi Sorin Teşcan, unul dintre puţinii supravieţuitori ai deflagraţiei. A venit astăzi însoţit de fiul său de 5 ani.

„În fiecare an m-a ajutat Dumnezeu să vin aici, e o chemare, trebuie să ajung mereu aici pe 24 mai, în fiecare an. Astăzi am venit din nou să-mi comemorez colegii cu care am împărţit împreună o pâine. Vin cu durere în suflet, cu o rana destul de adâncă, cu speranţa şi cu gândul ca ei de sus ne veghează, ne dau speranţă şi putere să putem continua lupta cu focul”, a spus Sorin Teşcan.

Au murit în explozia de la Mihăileşti şapte pompieri: maiorul post mortem Doru-Mihai Mihalache, sublocotenentul post-mortem Romeo Necula, sublocotenentul post-mortem Valentin Cezar Manta, sublocotenentul post-mortem Nicolae Jianu, sublocotenentul post-mortem Silviu Stan, sublocotenentul post-mortem Georgian Medeleanu, sublocotenent post-mortem Florentin Valentin Oprea, doi jurnalişti: Elena Popescu şi Ionuţ Barbu, corespondenţi ai postului de televiziune Antena 1, şi alte nouă persoane, localnici veniţi să vadă ce se întâmplă sau persoane aflate în trecere.