Spitalul privat în care bolnavii învaţă să lupte singuri cu boala. „Am văzut minuni în evoluţia pacienţilor când şi-au corectat obiceiurile greşite“

Unul dintre cele mai deficitare domenii medicale din România este cel al îngrijirilor paliative care, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sunt îngrijirile care „îmbunătăţesc calitatea vieţii pacienţilor şi familiilor care se confruntă cu probleme asociate bolilor ameninţătoare de viaţă” şi se concentrează pe „prevenirea şi înlăturarea suferinţei, prin identificarea precoce, evaluarea şi tratamentul impecabil al durerii şi al altor probleme fizice, psiho-sociale şi spirituale”.

Tocmai aceste aspecte le-au avut în vedere şi soţii Gabriela şi Paul Costache atunci când au decis să înfiinţeze la Mărăcineni, lângă municipiul Buzău, Spitalul de Boli Cronice şi Îngrijiri Paliative „Medinvest”, una dintre primele unităţi medicale private înfiinţate în judeţul Buzău după Revoluţie.

Spitalul privat este amenajat pe structura unui fost restaurant. ”Transformarea a fost absolut radicală. Nu au mai rămas decât câteva elemente de structură. Restul a fost reorganizat, reconsolidat, recompartimentat, adaptat funcţiunii medicale pe care am dat-o. Practic spaţiul respectiv a fost doar pretextul de la care am plecat ca să structurăm această instituţie”, a declarat medicul Paul Costache.

Unitatea are în structură 57 de paturi, dintre care 32 pentru boli cronice şi 25 pentru îngrijiri paliative. La acest moment, spitalul are 30 de angajati, medici, asistenţi medicali şi personal auxiliar. Serviciile medicale oferite aici vor fi, deocamdată, decontate din fondul de asigurări publice de sănătate doar pentru 10 paturi, celelate funcţionând în sistem privat. Dr. Costache spune însă că personalul medical şi administrativ vor face „în aşa fel încât efortul financiar al celor care vor veni să se trateze în unitatea noastră să fie un câştig convertit în sănătate şi nu o pierdere”.

Pacienţii vor beneficia de o îngrijire aparte, bazată nu atât pe medicaţie cât pe un stil de viaţă generator de sănătate

Pacienţii cu afecţiuni cronice şi cei care au nevoie de îngrijiri paliative vor putea beneficia de un altfel de îngrijire, în care terapia alopată va fi armonizată şi completată de o alimentaţie sănătoasă, individualizată potrivit afecţiunilor de care suferă fiecare bolnav şi, în mod deosebit, se va pune accent pe nevoile spirituale ale pacientului.

”Intenţionăm ca pe parcursul celor zece, douăsprezece zile, pacientul să intre într-un proces de training, educaţie începând de la stilul de viaţă, până la dimensiunea de ordin moral şi spiritual, pentru că în echipa noastră avem specialişti care vor lucra cu aceşti pacienţi şi în aceste direcţii. Este motivul pentru care am investit atât de mult în acest spaţiu. În mod normal, investeam în spital pentru că el este locul unde este internat pacientul, dar la fel de necesar este să creezi cadrul natural în care pacientul să fie tratat şi din punct de vedere intelectual şi cognitiv, adică să i se deschidă orizontul vizavi de problema sănătăţii. Aşa că aici vor fi mereu activităţi de training de la stil de viaţă până la alte activităţi care sunt în ajutorul pacienţilor” dr. Paul Costache, manager spital

”Esenţială este stabilirea unui raport optim între factorii sanogenetici”

Medicul Paul Costache are propria filosofie în privinţa tratării pacienţilor, bazată mai mult pe componantele psihologică şi spirituală şi mai puţin pe medicaţie. ”O să fac o afirmaţie care s-ar putea să pară pentru colegii mei medici un pic şocantă. Medicamentele nu vindecă şi vă spun, pentru că am reflectat foarte mult asupra acestui aspect, că am toată consideraţia pentru utilizarea medicamentelor dar trebuie să le folosim atunci când trebuie, unde trebuie şi pentru ce trebuie. Aş putea spune că medicamentele sunt ca o proteză care ajută pacientul să iasă dintr-un impas dar ele nu trebuie să devină un statu-quo, adică o modalitate de a exista permanent din partea pacientului.

Potrivit doctorului Costache, intervenţia medicală este un act complementar procesului de autovindecare, act de care organismul este capabil.

”Ştiinţa medicală a studiat foarte mult biologia ca să descifreze mecanismele care operează în biologia noastră, ca să descifreze acele mecanisme care lucrează şi putem să le folosim în actul de vindecare. Viaţa este încă un adânc secret pe care încă nu l-am descifrat şi problema vindecării este un secret vizavi de misterul vieţii. Este ceva care încă ne depăşeşte. Ce constatăm însă este următorul lucru, că biologia are în sine particularitatea autovindecării. Tot ce este biologie are această particularitate şi dau cel mai banal exemplu: dacă cineva şi-a rupt un braţ sau un picior, noi ca act medical ce facem, intervenim, aşezăm oasele cap la cap şi cu asta lucrarea noastră s-a cam terminat.” a declarat medicul Paul Costache, coordonatorul unităţii.

În viziunea medicului Paul Costache, pacientul trebuie perceput în toată complexitatea sa şi în raport cu toţi factorii de mediu care influenţează viaţa. Toţi aceşti factori pot fi pozitivi şi benefici pentru sănătate dacă sunt folosiţi corect şi pot fi distructivi în sănătate atunci când sunt folosiţi în mod incorect.

”Avem în jurul nostru opt factori care se conjugă uimitor cu ceea ce este în biologia noastră. Noi folosim din mediu patru lucruri: aer, apă, soare şi hrană. Răspundem ofertei mediului prin activitate, fizică şi intelectuală. Dar nu putem să muncim tot timpul şi avem nevoie şi de odihnă. Există un raport optim între odihnă şi activitate care o să ne ducă la al şaptelea factor, cumpătarea, are înseamnă să găseşti acel optim între acel echilibru normal în lucrurile pozitive şi bune, nici prea mult, nici prea puţin, şi de evitare a acelor lucruri care sunt distrugătoare pentru sănătate. Al optulea factor este dimensiunea spirituală, afectivă, a noastră” Paul Costache, manager spital privat Medinvest Buzău.

În continuarea ideii sale, doctorul Costache susţine că obligaţia medicilor este de a şti cum să-i ghideze pe pacienţi să folosească aceşti opt factori sanogenetici pentru rezolvarea problemelor de sănătate.

”Nu de puţine ori mi-a fost dat să văd pur şi simplu minuni în evoluţia pacienţilor atunci când şi-au corectat obiceiurile greşite din stilul de viaţă şi la ora actuală se pune un accent deosebit şi în literatura de specialitate asupra implementării celor opt factori sanogenetici. Chestiunea asta scade foarte mult costul actului medical şi creşte foarte mult eficienţa lui. Se spune că dacă noi trăim un stil de viaţă sănătos 90 la sută din patologie s-ar reduce. Este incredibil. Lucrurile sunt atât de simple, atât la îndemână, dar se întâmplă ceva dramatic că noi nu folosim aceste lucruri aşa cum trebuie. Ei bine, rolul nostru ca medici este să deschidem ochii pacienţilor asupra acestui aspect”, susţine medicul Paul Costache.

Construcţia unităţii medicale a debutat la începutul anului 2017 şi s-a finalizat recent. Întreaga aparatură a spitalului este de nouă generaţie, iar saloanele sunt amenajate la standarde europene. Investiţia, una foarte importantă, nu se va încheia aici, spune coordonatorul acestui prioect. În viitor, în vecinătatea spitalului, va fi amenajată o bază de recuperare la cele mai înalte standarde.

Profitând de existenţa fostului bazin de înot pe care l-a avut fostul restaurant, şeful Medinvest vrea să amenajeze aici o bază de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Hidrokinetoterapia este una dintre cele mai eficiente metode de tratament al afecţiunilor neuromotorii, benefice tuturor categoriilor de vârstă, de la bebeluşi la cele mai înaintate vârste.

Peste 180.000 de bolnavi oncologici au nevoie, la nivel naţional, de astfel de îngrijiri, iar în 17 judeţe nu există nicio unitate de îngrijiri paliative. Îngrijiri paliative sunt considerate totalitatea acţiunilor destinate să atenueze simptomele unei boli, între care, în particular, durerea pe care aceasta o provoacă, fără a o vindeca totuşi. Îngrijirile paliative sunt acordate îndeosebi bolnavilor aflaţi în faza terminală a unei boli incurabile.