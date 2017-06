GALERIE FOTO Cum a dat lovitura un producător de zmeură. Oferta „culegi cât poţi, mănânci cât vrei pe plantaţie“

Cultura de zmeură a familiei Panait atrage la fiecare sfârşit de săptămână mulţi turişti dornici să experimenteze munca unui culegător. Familii întregi cu copii cu tot din toată ţara dau năvală printre butaşii de zmeură. Fructele foarte coapte nu mai ajung în găleată, ci direct în gura pofticioşilor.

”În acest weekend am avut invitaţi nişte prieteni din Bucureşti cu copiii şi am zis hai să le ofer să vadă şi altceva. Am venit cu toţii aici, am cules şi cumpărăm. Copiii pot sta în natură şi pot vedea şi altceva decât jocuri pe calculator”, spune Mirela Năstase.

Vizitatorii plantaţiei culeg zmeura în găletuşe cât mai mici, pentru a nu zdrobi fructele. Munca este una migăloasă. Ca să strângi un kilogram de zmeură, îţi trebuie multă răbdare. ”Un kilogram şi jumătate am strâms într-o oră. E greu mai ales când eşti şi îmbrăcat în negru pe soarele ăsta. De pe Facebook am auzit de această oportunitate şi am venit mai mult pentru copil, ca să vadă cum e munca la câmp”, ne spune un turist.

Oaspeţilor le este călăuză prin plantaţia de zmeură Silvia, una dintre fetiţele familiei Panait. ”Vin copii din toată ţara şi îmi place să merg cu ei la cules. Le spun că este foarte bună şi sănătoasă şi că e bine să mănânce pentru că este spre binele lor”, ne spune Silvia.

”Ideea de a invita familii cu copii a pornit de la o necesitate. Şi anume aceea de a valorifica fructele foarte coapte care nu pot rezista transportului la piaţă. Fructele cele mai coapte, care sunt mai închise la culoare, moi şi dulci, trebuie mâncate pe loc şi aşa se face prima selecţie a zmeurei. Culegătorii de ocazie pot mânca pe săturate iar eu voi rămâne cu fructele semicoapte care pot fi transportate.” Dănuţ Panait - cultivator de zmeură

Cultivarea zmeurei este o afacere bănoasă, spune fermierul buzoian, care de şapte ani are grijă de butaşii plantaţi pe o suprafaţă de peste 10.000 de metri pătraţi.

Un kilogram de zmeură culeasă din plantaţia de la Poşta Câlnău costă 15 lei, preţ de producător. Peste o săptămână, va începe culesul şi la mure, pentru care fermierul buzoian caută forţă de muncă, atât din rândul sătenilor cât şi al turiştilor.