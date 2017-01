Cum a eşuat proiectul primului penitenciar cu capital american din România. Ideea i-a aparţinut unui primar

Proiectul a circulat în 2012, timp de un an, între Primăria Unguriu, iniţiatorul lui, Consiliul Judeţean Buzău, intermediarul demersului, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Apărării Naţionale.

MApN este administratorul celor două unităţi militare din Unguriu, protecţie NBC şi depozit arme, desfiinţate în urmă cu peste un deceniu, dar aflate permanent sub pază militară.

”Acolo sunt în total 14 corpuri depozit cu peste 700 metri pătraţi suprafaţă construită, din care utilă fiecare are 650 de metri pătraţi. Câteva dintre ele au şi rampă, pentru încărcare descărcare. Mai sunt spaţiile pentru dormitoare, bucătărie. Sunt şi câteva blocuri de locuinţe abandonate acum dar în care pot fi amenajate birouri, locuinţe pentru personal. Ele sunt în paragină, degradate, pentru că unitatea nu mai funcţionează de prin 2006”, ne-a declarat Gheorghiţă Tirizică (foto), primarul comunei Unguriu, aflată la 20 de kilometri distanţă de municipiul Buzău, pe Valea Buzăului.

Primarul din Unguriu a făcut primul pas în proiectul său în toamna anului 2012, atunci când a trimis la Ministerul Justiţiei un memoriu prin care propunea trecerea obiectivului militar aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea MApN în subordinea Ministerului Justiţiei, mai precis Administraţiei Penitenciarelor. În urma unei investiţii în reabilitarea ansamblului de clădiri şi în măsuri de creştere a siguranţei, spune primarul buzoian, statul român putea să asigure aici detenţia a cel puţin 300 de persoane.

”Ideea mi-a venit tot într-un context politico-social în care se discuta despre o posibilă graţiere, de modificare a codurilor penale, de faptul că România ar putea fi amendată pentru că nu oferă spaţii insuficiente şi nici dotările aferente în penitenciare şi am zis că am eu soluţia: luaţi obiectivul militar de la Unguriu şi transformaţi-l în penitenciar. Am trimis atunci un memoriu atât la Ministerul Justiţiei cât şi la Ministerul Apărării, cei care sunt proprietari ai acestor două unităţi militare. Am fost la momentul respectiv împreună cu domnul deputat Scutaru la ministrul Apărării de atunci, în audienţă, şi a răspuns pozitiv. Le-am spus celor de la Justiţie că este păcat să nu dăm o utilitate pentru comunitate şi pentru nevoile în sistem la acea perioadă, mai ales că în Buzău nu există un penitenciar . Au zis însă că resping ideea din lipsa sursei de finanţare”, ne-a declarat Gheorghiţă Tirizică, primarul din Unguriu.