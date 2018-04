Începe campania de asfaltare a zeci de străzi de pământ din municipiul Buzău. Şantierul va fi deschis luni

Un număr de 43 de străzi din municipiul Buzău vor intra, de săptămâna viitoare, în reabilitare, prin programul de investiţii „Reabilitare străzi neasfaltate din municipiul Buzău- loturile 1, 2, 3, 4 şi 5”.

Lucrările vor fi realizate de către firma bucureşteană „HIDRO-SALT B92”, care şi-a adjudecat, prin licitaţie, întreaga lucrare.

„Astăzi avem pregătite şi s-au semnat toate autorizaţiile de construire pentru cele 43 de străzi, ordinea de începere a lucrărilor, care vor fi începute de săptămâna viitoare. Licitaţia a început practic acum un an de zile, iar din cauza birocraţiei arhicunoscute din ţara noastră, a durat foarte mult. Spunea domnul Băiculescu (directorul general al societăţii bucureştene, n.r.) <staţi liniştiţi, am licitaţii de acum 2-3 ani>, deci noi suntem, până la urmă, privilegiaţi că avem şansa ca, după un an de zile, să avem un câştigător care se poate apuca de aceste lucrări”, a spus Constantin Toma, primarul municipiului Buzău.

De asfaltarea celor 43 de străzi din Buzău se va ocupa o firmă din Capitală, „HIDRO-SALT B92”. Constructorul a primit deja ordinul de începere a lucrărilor, iar şantierul va fi deschis luni. Lucrările au termene stricte de finalizare astfel că muncitorii vor avea un ritm alert de lucru.

Directorul general al „HIDRO-SALT B92”, Deugene Băiculescu, a declarat că unele dintre străzile pe care firma sa va interveni nu vor putea fi lărgite.

„Sunt unele străzi care nici nu pot fi lărgite, pentru că nici oamenii n-au gândit în momentul în care, vorbind ca la ţară, au bătut ţăruşul de gard, trebuia să se gândească să lase o rezervă. Sunt drumuri care se încadrează în limita statului. Nu este o misiune nici grea, dar nici uşoară. Am un proiect pe care trebuie să-l duc la bun sfârşit, indiferent cât de greu sau cât de simplu va fi”, a menţionat Deugene Băiculescu, directorul general al societăţii „HIDRO-SALT B92” Bucureşti.

Lucrările vor fi atent supravegheate de primarul Constantin Toma care deja i-a atras atenţia constructorului asupra calităţii materiei prime. Covorul asfaltic al străzilor are o garanţie de cinci ani. Aceasta înseamnă că atunci când, spre exemplu, primăvara apar gropi în asfalt, societatea respectivă va fi cea care le va acoperi.

Tocmai pentru a nu se mai produce acele situaţii în care după asfaltarea unei străzi aceasta să fie din nou spartă, pentru efectuarea unor lucrări de către alte societăţi, precum Compania de Apă, Electrica, Distrigaz sau alt furnizor de servicii, constructorul şi administraţia locală au purtat discuţii cu reprezentanţii acestora, astfel încât lucrările necesare să fie realizate înainte de asfaltarea străzii.

Durata lucrărilor de refacere a celor 43 de străzi este cuprinsă între 5 şi 12 luni, în funcţie de fiecare lot, acestea fiind în total în număr de cinci.