Viaţa la 103 ani. Anna Kovacs îşi vede singură de gospodărie, găteşte şi are grijă de grădină

După mai bine de un secol, trecută prin două Războaie Mondiale, nenumărate încercări de la viaţă şi nu numai, doamna Anna Kovacs din Apaţa a împlinit ieri vârsta de 103 ani. Trăieşte singură, după ce bărbatul i-a murit acum 41 de ani, iar cel mai important lucru este acela că este sănătoasă. Se gospodăreşte singură, îşi face de mâncare şi are grijă de mica grădină din faţa casei. În plus, bâtrânica are şi trei găini pe care le iubeşte şi le hrăneşte cu mare drag, povestesc reprezentanţii Asociaţiei „Aici pentru tine“, care o ajută şi o vizitează periodic pe bătrână.

Bătrânica susţine că cel mai greu a fost în timpul Războaielor Mondiale, dar spune că a trecut peste toate greutăţile cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu un stil de viaţă echilibrat şi activ. Mai mult decât atât, doamna Anna spune că secretul stă şi în alimentaţie, la care a fost atentă în permanenţă. Nu a mâncat niciodată produse procesate ci doar mâncare gătită făcută în casă.

„Nu îmi place mâncarea de la magazin. Toată viaţa ce am avut, ce am gătit aia am mâncat. De exemplu mie imi plac mult cartofii din care poţi să faci cinci feluri de mâncare. Nu e greu să găteşti. Au fost şi perioade în care mi-a fost greu, am avut necazuri ca toată lumea, dar am reuşit să răzbesc. Acum mă bucur de viaţa pe care o mai am, trăiesc fiecare zi aşa cum vine şi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă“, a spus bătrâna.

În fiecare zi Anna se trezeşte la cinci dimineaţa, face focul să se încălzească, iese afară la găini, mănâncă şi bea o ceaşcă de cafea. Ziua continuă cu treburile casnice şi cu o meritată odihnă pentru a-şi recăpăta puterile.

Ieri, de ziua ei de naştere, când a împlinit 103 ani doamna Anna Kovacs s-a bucurat de vizita vecinilor, dar mai ales de vizita celor doi copii pe care îi are. Un băiat de 76 de ani şi o fată de 78 de ani. De ziua ei, bătrânica i-a primit pe toţi cei care au dorit să o felicite, s-a bucurat nespus de flori şi de dulciuri. Piesa de rezistenţă a fost un tort de ciocolată pe care l-a gustat de îndată. Tot ce îşi doreşte este să fie sănătoasă şi să se bucure de viaţă în fiecare zi.

Doamna Anna Kovacs este în evidenţa Asociaţiei „Aici pentru Tine“ de mai bine de 2 ani de zile şi este vizitată ori de câte ori este posibil.