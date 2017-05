Urmărire ca în filme spre Codlea. Şoferul fugar era beat şi avea permisul suspendat

Poliţiştii de la rutiteră au avut parte azi-noapte de o urmărire ca în filmele de acţiune. La miezul nopţii au vrut să oprească un şofer care merge cu viteză spre Holbav. În loc să oprească la somaţia poliţiştilor şoferul a apăsat şi mai tare pedala de acceleraţie şi a luat-o spre Codlea. Poliţiştii au plecat în urmărirea lui. Din cauza vitezei şoferul a ajuns cu maşina într-un mal de pământ.

„Poliţiştii au procedat la urmărirea acestuia cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune pe o distanţă de aproximativ 2 km, după care acesta a virat la stânga către sat Colonia 1 Mai, continuându-şi deplasarea încă 3 km. Datorită vitezei excesive, conducătorul auto a pierdut controlul volanului, a acroşat un gard lateral, a părăsit partea carosabila în partea stângă şi s-a oprit într-un mal de pământ“, se arată într-un comunicat al Poliţiei.

După ce l-au legitimat poliţiştii au aflat şi de ce a fugir şoferul. Avea oermisul suspendat şi era şi băut. „Poliţiştii l-au legitimat pe conducătorul auto, în vârstă de 26 ani, şi au verificat documentele aflate în posesie, stabilindu-se că acesta figurează cu permisul de conducere suspendat.Conducătorul auto a fost testat din punct de vedere al prezenţei alcoolului în aerul expirat, rezultând o alcoolemie de 0,67 mg/l alcool pur, context în care a fost condus la Spitalul municipal Codlea, unde i-au fost recoltate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz“, se mai arată în comunicatul poliţiştilor.