Oferte pentru vacanţa de Rusalii la munte. Preţuri pentru toate buzunarele şi sărbătoarea junilor la Braşov

Poiana Braşov vine cu preţuri mult mai mici decât în sezonul de iarnă. La hotelurile de patru stele preţurile sunt între 200 şi 250 de euro pentru un sejur de patru nopţi pentru două persoane. La hotelurile de două şi trei stele preţurile sunt mai mici, ofertele fiind între 150 şi 200 de euro. Hotelierii oferă cazare şi mic dejun, perecere câmpenească cu mâncare tradiţională de Rusalii şi petreceri şi jocuri pentru copii. Accesul la piscină, sala de fitness sau saună este inclus în preţ.

La mare căutatre în Poiana Braşov sunt şi vilele la cheie. Acestea se închiriază cu preţuri cuprinse între 2.000 şi 3.000 de lei pentru un sejur de trei nopţi. Este inclusă doar cazarea. Sunt vile cu 5 până la 10 camere.

În Predeal şi Buşteni se oferă sejururi de trei nopţi la preţuri cuprinse înte 700 şi 1.000 de lei cu mic dejun şi petrecere românească de Rusalii. Nu lipsesc distracţiile pentru copii, petreceri cu animatori şi concursuri. Şi aici se pot închiria vile la cheie, cu 5-6 camere, cu preţuri cuprinse între 1.500 şi 2.500 de lei pentru sejur de trei nopţi.

Sinaia este o staţiune foarte căutată deoarece este cel mai aproape de Capitală. Aici hotelierii vin cu oferte de trei nopţi la preţuri cuprinse între 1.100 şi 1.500 de lei pentru două persoane. Micul dejun, petrecerea de Rusalii şi o petrecere pentru copii în data de 2 iunie sunt incluse în preţ.

„Vacanţele la munte se vând foarte bine. Cele mai multe cereri sunt la Sinaia unde gradul de ocupare se aproape de 90%. În Poiana Braşov preţurile sunt mult mai mici decât în sezonul de iarnă, iar gradul de ocupare este de 75-80%. Cel mai bine s-au vândut sejururile în hotelurile de lux. Predealul este o destinaţie mai ieftină, iar aici sunt locuri destule, gradul de ocupare fiind de 60%“, spune Cristian Rogozea, reprezentant agenţie de turism.

Cerere mare în zona Bran-Moieciu-Fundata

Una dintre cele mai aglomerate zone este Bran-Moieciu-Fundata. Aici sunt preţuri mici, astfel că sejurul de Rusalii nu depăşeşte 800 de lei de familie. Ofertele include cazarea pentru patru nopţi, drumeţii pentru copii, picnic şi grătar în weekend, dar şi preparate tradiţionale (brânzeturi, pastramă, vin şi prăjituri de casă). Proprietarii de pensiuni au inclus în preţ micul dejun, dar pentru 50 de lei pe zi de persoană oferă şi pensiune completă.

De asemenea în această zonă sunt foarte multe vile la cheie care se închiriază cu 70-100 de lei camera pe noapte (minim trei nopţi). Acestea sunt preferate de familiile cu copii care preferă să se gospodărească singure şi să descopere frumuseţile zonei.

„În zona Bran-Moieciu-Fundata cu greu mai găseşti un loc de cazare, gradul de ocupare depăşind 90%. În plus multe pensiuni se închiriază direct de la proprietari. Zona este preferată de turişti datorită preţurile foarte bune, dar şi a peisajelor. Aici se pot face foarte multe plimbări şi drumeţii în aer liber“, mai spune agentul de turism.

Distracţie şi sărbătoarea junilor la Braşov

În Braşov, o cameră se poate închiria cu preţuri de la 100 şi până la 300 de lei pe noapte, dar hotelurile nu duc lipsă de clienţi, mai ales că în weekend se anunţă o inedită Paradă a Junilor la Serbările Cetăţii, un eveniment în premieră.

În perioada 1-5 iunie zilnic pe dealul Straja al Cetăţii Braşov vor fi organizate târguri cu degustare de produse tradiţionale şi dulciuri, ateliere de pictură pe sticlă şi lemn, modelaj în lut, crestături în lemn, fierărie, încondeiat ouă, cusut şi brodat accesorii tradiţionale. Din păcate cetatea nu poate fi vizitată fiind închisă de doi ani. Primăria se luptă în instanţă pentru obţinerea ei.

Joi 1 iunie şi vineri 2 iunie, de la ora 11.00 cetatea este a copiilor. Vor fi ateliere de pictură, concursuri şi concerte pentru copii susţinute de Kids Music Production şi formaţia Atomic.



Sâmbătă 3 iunie este Târgul Cetăţii, care va începe la ora 12.00 cu Parada Junilor pe traseul: Piaţa Sfatului - Mureşenilor – Eroilor - Primărie – Colonel Buzoianu – Maior Cranţa – Cetate. Apoi, de la ora 15.00 vor fi spectacole de dansuri populare, recitaluri de muzică folclorică, recital taragot şi muzică de fanfară.



Dumincă 4 iunie este Maialul Junilor Braşovecheni de la ora 12.00. Turiştii pot asista la Hora Junilor, Aruncarea buzduganului şi la o petrecere câmpenească şi recitaluri cu Taraful Plaiuri Transilvane şi Robert Târnoveanu.



Luni 5 Iunie cetatea devine rock şi vor fi recitaluri ale trupelor: Around the World, Four Dimensions, Prefix TM, Rym şi Show Down.