Lacurile neştiute din Ţinutul Secuiesc. Locul unde apa are de 60 de grade şi este lăsată câte 2 ore zilnic „să se odihnească“

Lacul Ursu din staţiunea Sovata este unic în Europa fiind cel mai mare lac sărat şi helitoterm. În staţiune mai sunt alte patru lacuri mai mici: Aluniş, Roşu, Verde şi Negru.



Lacul Ursu este impresionant şi prin dimensiuni. Are peste 40.000 de mp şi o adâncime care poate ajunge la 18 metri. Este considerat un adevărat SPA natural, iar apa are proprietăţi folositoare pentru tratarea reumatismului. Lacul s-a format în 1875 în urma prăbuşirii unei exploatări de sare.



Caracterul helioterm al lacului a fost descoperit în 1901. Practic, la adâncimi de peste 2 metri, temperatura apei ajunge şi la 60 de grade Celsius, iar la suprafaţă este de 28-30 de grade. Pentru a păstra acest fenomen, scăldatul este interzis câte două ore pe zi pentru ca apa lacului să se „odihnească“. De asemenea, dimineaţa apa este rece, iar scăldatul este permis doar după ora 10.00. Mii de turişti vin anual la Sovata, doar pentru a înota în Lacul Ursul.

Singurul lac vulcanic din România

Lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România şi se găseşte la 17 kilometri de localitatea Bixad, aflată în apropiere de Băile Tuşnad. Cu câteva mii de ani în urmă, în acest loc era un munte vulcanic. Părerile sunt împărţite în privinţa anului ultimei erupţii, aceasta având loc cam cu 30.000 – 40.000 de ani în urmă. Ulterior, în craterul format s-a acumulat apă din precipitaţii şi aşa a apărut lacul.

Lacul Sfânta Ana este una dintre cele mai importante atracţii naturale ale Ţinutului Secuiesc, fiind unicul lac din Europa Central-Estică format pe fundul craterului unui vulcan stins. Lacul Sfânta Ana se află la o altitudine de 949-950 de metri. Deşi în trecut se vorbea că în unele locuri lacul atinge şi 12 metri adâncime, ultimele măsurători arată că adâncimea maximă este de 6,3 metri.





Lacul are şi câteva ciudăţenii unice. Nivelul apei nu creşte şi nu scade niciodată, deşi lacul nu are izvoare şi este alimentat doar de apa de ploaie. Lacul are forma unei palete de pictor. Puritatea apei este foarte apropiată de cea a apei distillate. Are doar 0,0029 ml minerale.

Localnicii de aici nu au nevoie de prognoze meteo. În muntele de lângă lac s-au format, de-a lungul timpului, două fisuri. Localnicii spun că dacă aerul emanat din găuri pişcă la nas atunci este semn de furtună. Dacă nu se întâmplă acest lucru, este semn de vreme frumoasă. Fenomenul are şi o explicaţie ştiinţifică. În munte mai există încă o activitate post-vulcanică care este extrem de sensibilă la schimbările din atmosferă. Când presiunea atmosferică scade, gazele, precum bioxidul de carbon şi sulful, urcă spre suprafaţă şi inundă fisurile cu un miros înţepător, semn că vine ploaia.

Lacul Roşu, singurul loc din România în care s-a „scufundat“ o pădure

Lacul Roşu este situat în Harghita, în Carpaţii Orientali, la 26 de kilometri de Gheorgheni. Este locul unde Transilvania se întâlneşte cu Moldova şi oferă peisaje de vis şi o atracţie unică: o adevărată pădure scufundată.

Reprezintă cel mai mare lac de baraj natural şi de munte din România. Format în 1838, Lacul Roşu este rezultatul alunecării unui pinten format din Muntele Ghilcoş, cunoscut şi sub numele de Muntele „Ucigaş“. Acest fapt este susţinut de Franz Herbich, un geolog recunoscut în Ţinutul Secuiesc. Formarea lacului este pusă pe seama cutremurului din 11 ianuarie 1838, care a avut o replică şi în februarie şi a dislocat bucăţi uriaşe de strâncă de pe versanţi. Odată cu prăvălirea stâncilor o vale întreagă a fost obturată, iar pădurea de brazi a fost inundată. Şi astăzi se mai văd cioturile brazilor care răsar din apă, fapt care fac Lacul Roşu unic în România. Lacul Roşu se întinde astăzi pe 11 hectare şi are o adâncime care ajunge şi la 9,6 metri. Este una dintre atracţiile turistice ale Harghitei.