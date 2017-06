Greşelile pe care le facem atunci când ne înfometăm ca să slăbim. De ce punem la loc mai multe kilograme decât am pierdut

Dietele prin înfometare be ajută să sclăbim, dar ne şi îngraşă la loc după ce revenim la regimul normal de viaţă. FOTOShutterstock.

Atunci când încercăm să slăbim rapid aven tendinţa să ne înfometăm. Rezultatele vor apărea, dar vor fi de scurtă durată. „Dietele şoc gen doar 1000 de calorii pe zi, doar două mese pe zi, precum şi cele doar pe bază de celebra deja supă de varză, dar şi cele din care eliminăm complet carnea sunt greşite. Au rezultate pe moment şi organismul va slăbi. Este total greşit să ne dorim să slăbim 5 kilograme într-o săptămână. În mod normal această greutate de poate pierde printr-o dietă corect în şase-opt săptămâni“, spune nutriţionistul Eva Iorţan.

Chiar dacă efectele sunt imediate, organismul este supus unui adevărat şoc. „Atunci când privăm organismul de nutrienţi, el începe să se apere cum este şi normal. Comsumă toate depozitele de grăsime şi apare automat pierderea în greutate, uneori chiar spectaculoasă. Din păcate, aceste diete fulger fac ca organismul să consume şi din masa musculară şi să încetinească metabolismul pentru că nu ştie când va mai primi mâncare, ca să mă exprim într-un limbaj popular. Aceste diete, mai ales că sunt asociate cu tot felul de pastile sau suplimente de slăbit, care sunt diuretice, duc la deshidratare. Degeaba bem multă apă, deoarece mare parte din lichide provine din alimente. Astfel de diete dau şi stări de oboseală, ameţeală şi slăbesc sistemul imnunitar“, mai spune medicul.

De ce ne îngrăşăm la loc după dietă

Chiar dacă rezultatele de moment sunt spectaculoase, nu durează mult. După încetarea unei astfel de diete ne îngrăşăm la loc, iar uneori punem înapoi chiar mai multe kilograme decât am pierdut. „Când organismul revine la dieta normală, kilogramele se pun înapoi. Procesul este simplu de înţeles. Metabolismul a încetinit în timpul dietei şi automat va procesa mai greu alimentele. În plus rezervele care s-au pierdut se recuperează şi astfel vom ajunge să punem mai multă grăsime înapoi, mai ales dacă s-a pierdut din masa musculară. Practic vom avea mai multă grăsime decât masă musculară. Nu ar trebui să ne mire că ne vom îngrăşa mai mult decât am slăbit“, mai spune specialistul.

O dietă corectă trebuie să urmeze reguli simple şi nu este necesară înfometarea. „O persoană care vrea să slăbească de exemplu 5-10 kilograme nu trebuie să facă foarte mari eforturi, ci doar să aibă răbdare. Greutatea trebuie pierdută treptat în câteva luni. Trebuie renunţat doar la dulciuri, pâinea trebuie consumată cu moderaţie, trebuie evitate prăjelile şi trebuie respectate trei mese pe zi. De asemenea nu trebuie să mâncaţi după ora 19.00 şi nu vă puneţi în pat după masă. Sportul are un rol important. Faceţi mişcare, chiar şi o simplă plimbare de o jumătate de oră pe zi“, mai spune nutriţionistul.