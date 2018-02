Cel mai mare mall din centrul unui oraş se deschide anul viitor

Piatra de temelie a noului mall a fost pusă în septembrie 2017 după doi ani în care terenul a fost pregătit şi s-au obţinut toate autorizaţiile necesare. AFI Europe a cumpărat terenul în 2015 cu 9 milioane de euro de la Cora care intenţiona să construiască în zonă tot un mall, dar a renunţat la proiect. Centrul Comercial de la Braşov este al treilea din ţară al AFI Europe după cele din Bucureşti şi Ploieşti. Mall-ul va fi deschis la începutul anului 2019.

Potrivit investitorilor, centrul comercial va fi dispus pe două niveluri plus parter punând accent pe shopping şi modalităţile de petrecere a timpului liber şi pe distracţie. Potrivit AFI Europe investiţia va aduce şi 2.000 de noi locuri de muncă.

La parter va exista un hypermarket Carrefour de 6500 de metri pătraţi, dar şi magazine ale unor fime renumite. La etajele superioase vor fi 12 tipuri diferite de restaurante, zone fast food, zece săli de cinema, un cazino, 1.200 mp de spaţii de divertisment şi bowling, dar şi locuri de joacă pentru copii. Mall-ul va avea 1700 de locuri de parcare. Accesul se va face din bulevardul 15 Noiembrie undeva fi amenajat un sens giratoriu.

Printre brandurile care vor avea spaţii în mall se numără: Inditex, Collective, LPP, H&M, CCC, Deichmann, US Polo, Tommy, etc., Entertainment (Cinema, MaxFun, Gym), Sports (Hervis, intersport), Electronics (Flanco, Altex). Kids shops (Nuriel, Lego,Smyk), Fast food & Coffee (Mac, KFC, Starbucks, Pizza Hut, Paul. Gloria Jeans and service shops (banks, cellular, etc).

O noutate pentru un mall din Braşov este o terasă de mari dimensiuni ce va oferi o panoramă spectaculoasă spre Muntele Tâmpa. Aici vor putea fi organizate petreceri şi activităţi pentru turişti. Terasa cu tot cu spaţiul verde va fi dispusă pe o suprafaţă de 3500 de metri pătraţi.

Pe lângă centrul comercial, proiectul imobiliar presupune şi construcţia de blocuri de locuinţe şi spaţii de birouri pe 25.000 de mp. Unul dintre blocuri va avea 14 etaje şi va cea mai înaltă clădire din Braşov.