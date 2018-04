Cei doi tineri care au snopit în bătaie un bătrân în pasajul din Braşov rămân în arest. Judecătorii le-au respins cererea de a fi cercetaţi în libertate

Cei doi agresori au contestat decizia Judecătoriei Braşov şi au cerut să fie cercetaţi în libertate. Magistraţii de la Tribunalul Braşov au menţinut însă măsura arestării pentru 30 de zile. Judecătorii au considerat că tinerii prezintă pericol social având în vedere violenţa faptei. Decizia este definitivă.

Atacul a fost unul extrem de violent şi a fost surprins de o cameră de supraveghere aflată în pasaj. Pe imagini se vede cum bătrânul este lovit fără milă, împins pe scări şi bătut în continuare, deşi era inconştient. Atacul a durat 38 de secunde, timp în care bătrânul a fost lovit de 21 de ori. De 9 ori cu pumnii şi de 12 ori cu picioarele. Majoritatea loviturilor au fost în zona capului, feţei şi a coastelor. Are multiple leziuni pe faţă, nasul dislocat, şi-a pierdut câţiva dinţi şi era să rămână paralizat. Dumitru Neculai este internat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov unde va rămâne internat până după Paşte.

Motivul atacului este încă sub semnul întrebării. Bătrânul a oferit mai multe variante niciuna nefiind confirmată încă de anchetatori. Fostul său angajator povesteşte că bătrânul avea probleme cu băutura şi că uneori era incoerent. Nici agresorii nu au făcut lumină în acest caz. Cei doi agresori au fost reţinuţi imediat şi arestaţi pentru 30 de zile. Mircea Mihai Constantin are 23 de ani şi era barman, iar Ceplinsche Adriael are 18 ani şi era muncitor necalificat. Unul dintre ei a declarat că era băut şi nu îşi aduce aminte nimic, iar celălalt spune că bătrânul le-a făcut observaţie în timp ce stăteau în faţa pasajului şi de aici a început totul.

Cei doi tineri sunt acuzaţi acum de lovituri şi alte violenţe, dar se doreşte schimbarea încadrării fapte din cauza violenţei extreme. Anchetatorii au decis că victima va fi transportată la Bucureşti pentru o expertiză medico-legală care să arate dacă rănile i-au pus viaţa în pericol. Anchetatorii au cerut expertiza pentru a vedea dacă pot schimba încadrarea faptei de la loviri şi alte violenţe la tentativă de omor. În cazul în care încadrarea nu se schimbă, iar bătrânul nu depune plângere împotriva celor doi tineri care l-au bătut, aceştia pot scăpa.