Cea mai beată şoferiţă prinsă vreodată la Braşov. Nu avea nici permis de conducere

Femeia de 30 de ani a fost oprită de poliţişti în Zărneşti pentru un control. Oamenii legii au observant că se clătina vizibil şi nu era corerentă. Analizele au arătat că şoferiţa avea o alcoolemie de de 2,1 mg/l alcool pur în sânge. În plus nu avea nici permis. Femeia a fost reţinută de poliţişti pentru 24 de ore.

„Femeia a fost depistată în jurul orei 04.00, în timp ce conducea un autoturism pe str. Pompiliu Dan, din oraşul Zărneşti, sub influenţa băuturilor alcoolice şi fără să posede permis de conducere. Conform raportului de analiză toxicologică, alcoolemia acesteia a fost de 2,1 mg/l alcool pur în sânge. Femeia a fost introdusă în arestul I.P.J. Braşov şi este cercetată în continuare sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere fără permis şi conducere sub influenţa alcoolului“, se arată într-un comunicat al Poliţiei Braşov.