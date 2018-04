Câţi bani s-au strâns pentru bătrânul bătut crunt într-un pasaj din Braşov. Sute de oameni s-au oferit să îl ajute

Medicul Vasu Rădulescu a strâns 50.000 de lei pentru bătrân. „Aseară am schimbat idei bune cu Irina Binder, cu alţi prieteni (unii au apărut acum şi parcă ne ştiam de-o viaţă) care vor să asigure chiria, cu medici stomatologi, cu domnul care îi va oferi mâncare în restaurant. Un om fain s-a oferit să suporte o chirie de 1.200-1.500 de lei pe lună, timp de un an. Altcineva a oferit mâncare la un restaurant, timp de trei luni. Un medic va încerca să-i repare dantura. Lucrăm să găsim un loc de muncă. Un braşovean fain a zis că-n principiu e ca şi rezolvată treaba. Am promis ajutor şi pentru fiul cu probleme, numai să cunoaştem detaliile“, a scris medicul pe Facebook.

Scriitoarea Irina Binder, dar şi mulţi braşoveni l-au vizitat în spital pe Dumitru Neculai. Autorităţile locale au demarat procedurile pentru a-I face bătrânului un buletin provizoriu.

„Bunicul nostru vă trimite un zâmbet, aşa cum poate. Este extrem de obosit, iar traumele sunt vizibile. Pe mâna lovită poartă o brăţară cu iconiţe. Am aflat ceea ce mă interesa astfel încât să mă asigur că îl vom ajuta cum trebuie. Am deschis un cont bancar special pentru domnul Dumitru.



Acesta este: RO14BTRLRONCRT0436615902, pe numele Binder Irina Liliana. În acest cont se vor depune doar bani pentru domnul Dumitru, iar eu voi posta public toată evidenţa (protejând numele donatorilor, desigur), cât şi dovezi că banii au ajuns la dumnealui. Când se va rezolva problema actelor şi bătrânul va putea avea contul lui personal, voi avea grijă ca lunar să i se vireze o sumă de bani la care să aibă acces. Aşa cum am mai spus, trebuie să ne gândim la siguranţa omului, să nu fie ţinta profitorilor, iar banii să fie doar ai lui şi să beneficieze de ei pe termen lung. La spital erau oameni minunaţi, veniţi chiar şi din alte oraşe să-l vadă şi să-şi ofere ajutorul. Personalul medical se ocupă cu mult profesionalism să-l pună pe picioare pe domnul Dumitru. Sunteţi minunaţi, oameni dragi!“, a scris Irina Binder pe Facebook.

Bătrânul, care susţine că are 66 de ani, a fost bătut crunt de doi tineri într-un pasaj din Braşov. Cei doi agresori au 18 şi 23 ani. Ceplinsche Adrian şi Mircea Mihai Constantin nu au antecedente penale şi nici nu au fost cercetaţi vreodată pentru fapte de violenţă. Amândoi erau băuţi în momentul atacului. Bătrânul a fost lovit fără milă până când a leşinat şi a avut noroc cu un paznic care a intervenit şi i-a salvat viaţa.



Atacul a avut loc sâmbătă noaptea la ora 2.40 într-un pasaj din Centrul Braşovului. Bătaia, de o violenţă extremă, a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Pe imagini se vede cum bătrânul este lovit cu pumnii şi picioarele în zona coastelor şi a feţei şi apoi se prăbuşeşte pe scări. Este lovit în continuare, chiar dacă este inconştient.