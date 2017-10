Câte calorii au băuturile şi în ce măsură îngraşă alcoolul

Alcoolul trebuie consumat cu moderaţie, nu doar pentru că are multe calorii, ci şi pentru menţinerea unor organism sănătos. Berea este una dintre băuturile care îngraşă cel mai mult. „O bere de 500 de ml are nu mai puţin de 300 de kcal. Îngraşă mult, deoarece, pe lângă alcool conţine şi malţul, care îngraşă mai mult decât glucoza. În plus berea îngraşă pentru că se consumă în cantităţi mai mari decât celelalte tipuri de alcool. Astfel, dacă bem două beri este ca şi cum am fi mâncat o friptură cu cartofi prăjiţi şi câteva felii de pâine“, spune nutriţionistul Eva Iorţan.

Lichiorurile, băuturile aperitiv, dar mai ales cocktailurile îngraşă şi ele. „Vermutul de exemplu, deşi este amărui la gust, are 250 de kcal la 100 de ml. Lichiorurile, mai ales cel de ciocolată, au şi ele cam 400 de kcal pe 100 de ml. Cocktailurile îngraşă foarte mult, deoarece pe lângă alcool au şi sucuri în compoziţie. Un cocktail de 200 de ml poate avea şi 700-800 de kcal. Adică cât doi hamburgeri“, mai spune medicul.

Vinul şi tăria au mai puţine calorii, dar alcoolul nu îngraşă doar pentru că are multe calorii, ci şi prin faptul că încetineşte digestia. „Vinul sec nu are multe calorii, cam 70 kcal la 100 de ml. Cel dulce ajunge şi la 170 de kcal la 100 ml. Ţuica sau pălinca au cam 80 de kcal la 100 ml. Alcoolul nu îngraşă însă doar prin indicele caloric. Atunci când consumăm băuturi alcoolice la masă, organismul metabolizează mai greu grăsimile şi ce mâncăm s-au putea să se depună“ mai spune nutriţionistul.

Sucurile, fie că sunt cu acid sau fără, sunt adevărate bombe calorice. „Sucurile îngraşă deoarece au foarte mult zahăr în compoziţie. În plus nu bem doar un pahar, dar chiar şi aşa nu sunt recomandate. Un pahar de 200 de ml de suc poate avea în compoziţie şi 3 linguriţe de zahăr şi aproape 300 de kcal. Sucurile, dacă sunt consumate zilnic, îngraşă la fel de mult ca şi mâncarea de la fast food“, mai spune medicul.