Cât de mult îngraşă îngheţata. Produsul a ajuns să fie în categoria mâncărurilor de tip fast-food

Îngheţata a ajuns să fie considerată un produs fast-food din cauza numărului mare de calorii. „Înghetaţa are mult zahăr în compoziţie şi îngraşă dacă este consumată zilnic pe timp de vară. În funcţie de ingrediente o îngheţată de 100 de grame poate avea chiar şi 400 de calorii. Cea de ciocolată îngraşă cel mai mult, iar cel mai puţin cea de fructe. Cu cât are mai multe siropuri şi toppinguri pe ea cu atât are mai multe calorii. Practic o îngheţată pe zi poate echivala cu o porţie de cartofi prăjiţi sau cu un hamburger. De aceea trebuie să limităm consumul. Mâncaţi îngheţată de maxim două ori pe săptămână pe timpul verii, iar în acele zile evitaţi orice fel de alte dulciuri sau prăjeli“, spune medicul nutriţionist Eva Iorţan.

Ce conţine de fapt îngheţata

Majoritatea îngheţatelor din comerţ au şi foarte multe E-uri. „Din punctul meu de vedere nicio îngheţată de pe piaţă nu este făcută din ingrediente naturale. Nici preţul nu ne ajută să ne orientăm. Este adevărat că într-o îngheţată scumpă avem şansa să găsim poate cacao sau lapte natural. Dacă citim cu atenţie eticheta vom găsi acolo tot felul de substanţe cu demumiri chimice. Acestea sunt clar E-uri. Se preferă demunirea chimică în locul celei cu E şi apoi nişte numere. În majoritatea îngheţatelor ambalate nu este lapte natural ci lapte praf, nu este cacao naturală ci prafuri, nu sunt fructe ci doar arome şi coloranţi“, mai spune medicul.

Îngheţata făcută acasă, mai naturală, nu neapărat mai dietetică

Cea mai sigură îngheţată este cea făcută în casă. „Acasă putem controla ingredientele. Putem folosi lapte de vacă, cacao şi chiar fructe proaspete pe care să le pasăm. Nu va fi o înghetată dietetică pentru că nu există aşa ceva şi trebuie să îi punem zahăr pentru a avea un gust cu care suntem obişnuiţi. Dacă alegeţi totuşi îngheţată din comerţ optaţi pentru cea neambalată, este mai ok din punct de vedere al ingredientelor“, mai spune specialistul.