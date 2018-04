Bătrânul bătut de doi tineri în pasajul din Braşov lucra ca muncitor cu ziua: „S-au ofticat că eu am de lucru şi ei nu“

Bătrânul spune că se numeşte Dumitru Neculai şi că ar avea 70 de ani. Spune că munceşte cu ziua la câmp şi are un copil bolnav. Nu are acte de identitate, nici locuinţă şi ar fi de loc din Focşani. În singura declaraţie pe care a dat-o poliţiei, imediat după atacul de sâmbătă noaptea, a spus că a fost bătut pentru că şi-a cerut banii pentru munca depusă la câmp pentru unul dintre agresori. Anchetatorii au decis să aştepte până când omul va primi consiliere psihiatrică.

La aproape patru zile de la atac, bărbatul nu îşi aminteşte mare lucru. Nu ştie că căuta la pasajul din Centrul Civic noaptea, aproape de ora 3.00. Are momente când nu ştie nici locul unde a fost lovit. Nici motivul nu este încă foarte clar. „Nu îmi amintesc mai nimic. S-au ofticat că eu am de lucru şi ei nu. Nu mai ştiu unde m-au lovit, la un subsol. Lucrez cu ziua la câmp la săpături. Dorm la cort, ca să nu plătesc chirie. Au venit la mine în cort şi m-au lovit. Nu ştiu despre ei. Am auzit că i-a luat poliţia. Nu vreau să ajungă al puşcărie, vreau să ştie ce au făcut, să nu mai facă a doua oară“, a povestit bătrânul.

Omul s-a ales cu răni serioase: o fractură de coloană, nasul rupt, a pierdut câţiva dinţi şi are mai multe zgârieturi. Stare lui fizică este bună, dar va mai rămâne sub observaţie în spital până după Paşte.

Lucra cu ziua şi obişnuia să bea

Dumitru Neculai a lucrat cu ziua la mai mulţi oameni din Stupini, localitate aflată la 5 km de Braşov. Obişnuia să doarmă într-o baracă. Nimeni nu ştie exact cum îl cheamă. Toţi îi spuneau Nea Mitică. Oamenii din Stupini spun că nu l-au mai văzut din toamnă şi că omul avea probleme cu băutura. Dacă nu apuca să bea, era muncitor şi îşi făcea bine treaba. Dacă apuca să bea, spun aceştia, nu se mai oprea. Din acest motiv unii localnici spun că au avut probleme cu el, iar unii nu l-au mai angajat. Din toamnă însă nu l-a mai văzut nimeni. Nu se ştie unde a locuit şi ce a făcut în ultimele luni.

Nici agresorii nu au făcut lumină în acest caz. Cei doi agresori au fost reţinuţi imediat şi arestaţi pentru 30 de zile. Tânărul de 23 de ani era barman, iar cel de 18 ani era muncitor necalificat. „Suspecţii nu au antecende penale. Unul dintre ei a declarat că era băut şi nu îşi aduce aminte nimic, iar celălalt spune că bătrânul le-a făcut observaţie în timp ce stăteau în faţa pasajului şi de aici a început totul“, a declarat Gabriela Dinu, purtător de cuvânt al Poliţiei Braşov.

