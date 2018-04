Fost candidat PSD la funcţia de primar, condamnat pentru proxenetism. Bărbatul este membru PSD în continuare

Costică Dobre a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei vizavi de acuzaţia de proxenetism care i se aduce de către procurorii DIICOT, acceptând pedeapsa de doi ani de închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi recunoscându-şi astfel vinovăţia, în timp ce fratele său, Ioniţă Dobre, a primit 4 ani şi 6 luni de închisoare pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi iniţierea unui grup infracţional organizat.

Soţia lui Ioniţă Dobre, Dana Gabriela, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru trafic de minori şi trafic de persoane. Decizia fost pronunţată de Tribunalul Brăila pe 14 februarie, iar pe 2 aprilie, Curtea de Apel Galaţi a revocat controlul judiciar în ceea ce îl priveşte pe Costică Dobre, ceea ce înseamnă că acesta este liber acum să plece din ţară.

Tribunalul Brăila a dispus confiscarea sumelor provenite din exploatarea a nouă tinere şi două minore, în total peste 125.000 euro, şi i-a obligat pe traficanţi să le plătească victimelor suma de 6.000 euro drept daune morale. Ioniţă Dobre racola tinere prin intermediul simigeriei pe care o deţinea pe bulevardul Dorobanţilor din Brăila, ajutat de soţie şi de fratele său, Costică Dobre.

A sărit de la balcon ca să scape de proxeneţi

Procurorii susţin că membrii grupării au bătut şi violat tinerele şi minorele pe care le racolau, în încercarea de a le convinge să se prostitueze, iar unele dintre ele au fost forţate să încheie căsătorii formale, astfel încât să scape de eventualele interdicţii de a intra pe teritoriul unui stat din spaţiul Shengen sau să părăsească ţara fără încuviinţarea părinţilor.

“Începând cu anul 2004, inculpatul Ioniţă Dobre, împreună cu soţia sa, Dobre Dana Gabriela, au racolat prin inducere în eroare mai multe victime de sex femeiesc, pe care le-au trimis în Grecia şi pe care Dobre le-a obligat să se prostitueze, prin ameninţări urmate de exercitarea de violenţe şi supunerea la tratamente degradante”, susţin procurorii.

Una dintre fetele obligate să practice prostituţia, Săndica Z., a încercat să scape de proxeneţi, sărind de la etajul al doilea al imobilului unde membrii grupării o obligau să îşi vândă trupul şi s-a rănit grav, fiind la un pas de moarte. Tânăra l-a reclamat ulterior la Poliţia din Grecia pe Ioniţă Dobre, care a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trafic de persoane şi tentativă de omor.

”Rezultatul a fost acesta: rămâne candidat”

La sfârşitul lunii aprilie 2016, social-democraţii brăileni au pus în discuţie, în biroul politic judeţean, situaţia lui Costică Dobre, candidat la acel moment la primăria comunei Şuţeşti, concluzionând că nu sunt motive ca acesta să fie înlocuit cu o altă persoană, deşi fusese pus sub acuzare de procurorii DIICOT într-un dosar de proxenetism şi trafic de minori.

"Da, am purtat discuţia şi a rămas aşa. Am discutat şi cu domnul Costică Dobre şi rezultatul a fost acesta: rămâne candidat. El susţine că nu are nicio treabă cu nimeni şi nimic. Am mers pe prezumţia de nevinovăţie", declara Aurel Simionescu, preşedintele executiv al PSD Brăila la acel moment.

Este în continuare membru PSD

Deşi a recunoscut că a practicat proxenetismul, Costică Dobre este în continuare membru PSD. ”Este membru PSD la Şuţeşti. O să fie luată în discuţie situaţia lui în perioada următoare”, ne-a declarat Stoian Iorga, secretarul executiv al PSD Brăila.