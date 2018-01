Locul din România unde sunt formaţi cei mai buni meseriaşi din industria textilă. Ajung să lucreze pentru branduri de lux din toată lumea

În judeţul Botoşani funcţionează în jur de 12 fabrici de textile. Majoritatea lucrează în stil lohn şi produc pentru mari companii precum Armani, Tommy Hilfiger sau Polo.

Totodată în judeţ se află şi compania unui mare retailer francez în domeniul confecţiilor, cu peste 1.000 de angajaţi. De altfel, industria uşoară este singura ramură rămasă în picioare după prăbuşirea industriei comuniste. Cei care fac acest lucru posibil la Botoşani sunt chiar muncitorii ultra-calificaţi şi ieftini, care lucrează pentru marile companii textile.

Ei sunt produsul unei şcoli de elită în domeniul confecţiilor, care de mai bine patru decenii produce pe bandă rulantă specialişti pentru industria textilă. Încă din perioada comunistă au fost consideraţi cei mai buni textilişti din România, oameni capabili să lucreze în orice companie din lume.

”Industria textilă din Botoşani a fost regina industriei uşoare româneşti. Cei care i-au adus faima au fost chiar muncitorii care lucrau în halele de producţie. Cei mai buni textilişti din România au învăţat meserie la Botoşani, la Liceul Textil, făcut special la ordinul miniştrilor comunişti pentru a alimenta această ramură industrială cu specialişti”, spune Vasile Chiru, fost şef de secţie la Textila Botoşani, una dintre cele mai mari fabrici de textile din istoria României.

”Fabrica” de textilişti de la Botoşani

Liceul ”Alexandru cel Bun” din municipiul Botoşani este cunoscut ca o veritabilă ”fabrică” de angajaţi în domeniul confecţiilor. De altfel a şi purtat până în 2004 denumirea de Liceul Textil. Astăzi are peste 800 de elevi, iar aproape jumătate urmează profile în domeniul confecţiilor. Vor deveni specialişti atestaţi în această ramură a industriei uşoare, care, tocmai fiindcă are mână de lucru calificată, la îndemână, prosperă la Botoşani.

”În momentul de faţă, la profil tehnic avem specializarea tehnician design vestimentar şi tehnician industria textilă, învăţământ de zi şi seral. La învăţământ profesional avem calificare nivel III, produse textile. Sunt calificări foarte cerute pe piaţa muncii în Botoşani. Totodată aceste calificări sunt recunoscute în toată Europa”, spune Ana Maria Loghin, directorul liceului. De altfel, oferta pe piaţa muncii în Botoşani este atât de mare pentru textilişti şi confecţioneri încât orice absolvent este angajat imediat şi băgat direct în producţie.

”Cererea de specialişti în aceste domeniu este foarte mare. Noi nu avem atâţia absolvenţi de cât ar avea nevoie angajatorii în domeniul confecţiilor. Aproape toţi elevii care termină profilul textil sunt angajaţi imediat”, spune Ana Maria Loghin.





Tinerii fac practică în săli special amenajate FOTO Cosmin Zamfirache

De altfel, liceul are o tradiţie de mai bine de patru decenii în formarea specialiştilor din industria textilă. Aneta Măciucă este un maistru aflat în pragul pensiei. A format zeci de generaţii de textilişti şi a văzut cu ochii ei cum a luat naştere această ”fabrică” de confecţioneri. În anul 1974 a fost luată direct din producţie, acolo unde lucra ca şi confecţioneră, şi a fost transformată în maistru instructor pentru noi generaţii de muncitori în industria uşoară a acelor vremuri. Atunci lua naştere Liceul Textil, fondat ca urmare a deciziei miniştrilor din perioada comunistă, pentru a alimenta cu angajaţi cea mai mare fabrică de textile din România Comunistă, Întreprinderea Textilă Moldova.

”Eu aveam specialitatea ţesător şi la recomandarea conducerii fabricii am fost repartizată ca maistru instructor la Liceul Textil. Era un liceu făcut special pentru a da specialişti în industria textilă. Era direct în subordinea Ministerului Industriei Uşoare. Ieşeau confecţioneri, textilişti pe bandă rulantă. Am prins şcoala profesională de un an şi jumătate. Noi aveam două dirigenţii pe an”, spune Aneta Măciucă. Faima şcolii de textilişti din Botoşani era atât de mare încât erau trimişi practicanţi şi elevi din toată ţara pentru a învăţat aici meserie.

Textiliştii botoşăneni sunt renumiţi pentru pricepere FOTO Cosmin Zamfirache

”De-a lungul timpului am şcolarizat elevi pentru Sânicolau Mare, pentru Bacău şi intreprinderi din toată ţara. Erau aduşi aici pentru a fi pregătiţi şi apoi trimişi în producţie. Şi astăzi se întâmplă la fel. Şcolarizăm elevi care sunt foarte ceruţi de industria textilă. Aproape toţi sunt luaţi direct în producţie”, spune Aneta Măciucă.

Olimpici în domeniul textilelor

În momentul de faţă faima liceului nu ţine neapărat de numărul de elevi pregătiţi pentru industria textilă, dar mai ales de calitatea specialiştilor care ies de pe băncile şcolii. Maiştrii-instructori spun că pentru această meserie sunt necesare calităţi aparte. ”Este nevoie de viteză, precizie şi foarte multă atenţie. Aici nu există loc de greşeală. Se lucrează astăzi în fabricile de textile cu materiale foarte scumpe şi pentru brand-uri renumite. Nu au cum să greşească. Trebuie să muncească rapid şi precis. Precis ca maşinile la care lucrează. Şi elevii care termină aici sunt capabili de acest lucru”, spune Aneta Măciucă. Majoritatea elevilor de la profesională, în special, vin din mediul rural şi sunt obişnuiţi în general cu munca, dar şi cu ţesăturile. De altfel, elevii textilişti an de an câştigă premii la concursurile naţionale şi internaţionale de profil.

”Sunt foarte buni. Parcă ar avea un talent aparte pentru aşa ceva. Participă la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, acolo unde aceşti copii obţin rezultate deosebite. An de an obţin în special locul I. Copii vin cu anumite aptitudini şi aici se dezvoltă până ajung adevăraţi profesionişti”, spune Aneta Măciucă.

De altfel maiştrii-instructori spun că elevii sunt pregătiţi în aşa fel încât să poată intra înr-o hală de producţie chiar a doua zi după absolvire. Liceul are săli transformate în hale de producţie la scară mică. Practic sunt amenajate pe acelaşi sistem şi dotate cu maşini de cusut industriale, dar şi cu alte utilaje folosite în industria textilă.

Mulţi elevi câştigă premii la competiţiile de profil FOTO Cosmin Zamfirache

”Elevul învaţă teoretic tot ce înseamnă utilaje, reglaje, întreţinere. Este pus la punct cu de toate. Ştie să calculeze, fineţuri, desimi. După care trece la laboratoarele dotate, prin fonduri Phare, cu aparatură folosită la nivel industrial, unde învaţă practic, de la oameni experimentaţi. Ancorăm partea teoretică de cea practică. Tocmai de aceea obţin rezultate foarte bune atât la concursuri, olimpiade, cât şi în producţie. De pe băncile şcolii, cu această pregătire, pot merge direct în fabrică”, spune Hilda Grădinaru, profesor de specialitate la Liceul Textil.

Tradiţia celor mai buni textilişti din România

De altfel generaţiile actuale de cursanţi continuă o tradiţie cu renume la Botoşani în domeniul textilelor. Foştii absolvenţi ai acestei şcoli sunt căutaţi ca pâinea caldă de angajatorii din domeniul textilelor, cei care vin la Botoşani să deschidă fabrici tocmai fiindcă găsesc forţă de muncă calificată şi mai ieftină decât în vestul Europei. ”Am angajat oameni din Botoşani, deosebit de pricepuţi în acest domeniu, poate cei mai buni”, spune Gerard Losson, un francez care a deschis o fabrică cu peste 1.000 de angajaţi la Botoşani şi care vinde obiecte vestimentare de lux în toată lumea. În perioada comunistă, trierea celor care doreau să urmeze un profil în industria textilă era deosebit de dur. Erau selecţionaţi doar cei mai buni.

Aneta Măciucă îşi aduce aminte de vechile utilaje din vremea comunismului FOTO Cosmin Zamfirache

”Erau 14 pe loc în aceea perioadă. Doar cei care aveau anumite aptitudini erau acceptaţi. Tocmai de aceea au devenit renumiţi, pentru că erau cu adevărat foarte buni”, spune Aneta Măciucă.

”Textila Botoşani avea peste 10.000 de salariaţi în perioada comunistă. Aveam contracte cu armata şi făceam pentru export masiv”, spune Vasile Chiru, fost şef de secţie în cadrul aceste fabrici.

