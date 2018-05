Un ginecolog sirian care profesează în România, acuzat de o pacientă că ar fi pipăit-o. „Mai bine rămâneam în Siria şi ajungeam în mormânt“

Femeia de 45 de ani, care locuieşte într-o comună din Bistriţa-Năsăud, a ajuns la spital în data de 15 aprilie, cu o hemoragie puternică. Medicul ginecolog Barkal Darwish, care era de gardă, a consultat-o pe femeie şi i-a dat tratament, internând-o în cele din urmă în spital.

Într-una din cele două nopţi petrecute în spital, medicul ar fi pipăit-o pe femeia de 45 de ani, într-un moment în care cei doi erau singuri în salonul unde aceasta era internată. În noaptea respectivă, femeia a şi plecat din spitalul din Beclean, mergând la Bistriţa şi Cluj-Napoca pentru ajutor de specialitate.

La 3 zile de la presupusul incident, aceasta s-a prezentat la spital, unde a făcut o sesizare împotriva medicului Barkal Darwish, pe care îl acuză de hărţuire sexuală. Directorul unităţii medicale Bogdan Tuşa a înregistrat plângerea şi a înaintat-o comisiei de etică. Specialiştii care compun această comisie vor fi cei care vor hotărî ce se întâmplă cu medicul ginecolog. Dacă cele susţinute de femeie se demonstrează, acesta riscă să i se desfacă contractul de muncă.

Medicul neagă acuzaţiile care i se fac, susţinând că s-a comportat normal cu femeia respectivă şi i-a acordat îngrijirile medicale necesare. La incidentul cu pricina nu ar fi existat niciun martor, motiv pentru care sunt cuvintele femeii împotriva cuvintelor medicului.

„Eu nu am avut nicio problemă. Eu am consultat-o ca ginecolog şi atâta a fost totul. Nu ştiu de unde a pornit treaba aceasta. Eu am fost de gardă şi a venit doamna cu hemoragie. Am consultat-o, i-am dat tratament şi i-am spus că în curs de 3-4 zile se opreşte hemoragia. Mi-a zis că vrea să se interneze, deşi i-am zis că poate urma tratamentul acasă. Asta a fost totul. În seara aceea a venit asistenta la mine şi mi-a spus că pacienta are dureri de stomac şi mă roagă să trec pe la ea. Am trecut pe la ea şi am zis că poate problemele sunt din cauza unui medicament şi i-am schimbat medicamentele”, explică medicul ginecolog.

În data de 23 aprilie, femeia a mers şi la poliţie, unde a depus o plângere penală pentru hărţuire sexuală.

„Poliţiştii din Beclean fac cercetări în cadrul unui dosar deschis sub aspectul infracţiunii de agresiune sexuală. La data de 23 aprilie, anul acesta, o femeie de 45 de ani a sesizat poliţiştii cu privire la faptul că ar fi fost agresată sexual de către un bărbat de 54 de ani, medic în Spitalul Orăşenesc Beclean”, a declarat Crina Sîrb, purtătorul de cuvânt al IPJ Bistriţa-Năsăud.

S-a întors în urmă cu câţiva ani în România

Femeia care face aceste acuzaţii nu vrea să ofere niciun punct de vedere cu privire la cele întâmplate.

Medicul Barkal Darwish are 54 de ani şi este din Siria. Acesta a terminat Medicina în România, însă, ulterior, alături de copii şi soţia româncă s-a mutat în Siria. În urmă cu trei ani, acesta s-a reîntors în România, din cauza războiului din Siria. Specialistul este angajat al Spitalului Orăşenesc Beclean de mai bine de doi ani. Acesta este stabilit cu familia în Cluj-Napoca, de unde face naveta la spitalul din Beclean.

Potrivit managerului Spitalului Orăşenesc Beclean, până în acest moment nu a înregistrat nicio plângere sau nemulţumire a vreunui pacient în ceea ce-l priveşte pe ginecologul sirian. „Mai bine rămâneam în Siria şi ajungeam într-un mormânt, decât să trec prin aşa ceva şi să aud astfel de cuvinte şi acuze la adresa mea”, mai spune specialistul.