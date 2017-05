Tânăra din România acceptată la cinci universităţi britanice specializate în jocuri video

În luna martie, Raluca Ana Moldovan a susţinut la Bistriţa prima sa expoziţie de schiţe şi picturi, desprinsă parcă din desenele animate japoneze. Tânăra a adunat toate personajele pe care le-a construit în ultimii ani şi le-a arătat lumii, în cadrul primei sale expoziţii personale.

Desenele Ralucăi nu i-au impresionat numai pe cei de la Complexul Muzeal care i-au dedicat o expoziţie, ci şi pe britanici. Nu mai puţin de cinci universităţi din Marea Britanie specializate în game art şi game design au acceptat-o deja. Asta deşi Raluca Ana Moldovan nu a terminat încă liceul şi nici nu a susţinut examenele de Bacalaureat.

Raluca este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu“ din Bistriţa, la profilul Chimie-Bilingv, pe care l-a ales pentru că voia să urmeze cariera părinţilor: de medic. Adolescenta cochetează cu desenul încă de mică, fiind în mare parte autodidactă. Singura pregătire în acest sens de care a avut parte au fost cursurile Şcolii Populare de Artă, pe care le urmează din clasa a X-a.

DOUĂ ORE PENTRU DOI CENTIMETRI PĂTRAŢI

„Desenez de când am ştiut să ţin un creion în mână, asta a fost pasiunea mea, asta m-a atras de mică. De ce desenez personaje japoneze n-aş putea să vă explic. Am citit multe benzi desenate japoneze, m-au atras în special ochii personajelor, care sunt importanţi în expresia feţei. Am foarte multă răbdare şi lucrez la câte un detaliu sau o bucăţică de desen de 2 cm/2 cm şi câte două ore“, precizează Raluca Ana Moldovan.

Tânăra spune că a petrecut şi nouă ore creionând încontinuu un personaj, pentru că „naşterea“ unui personaj este mai dificilă decât crede lumea. Practic, artistul trebuie să îi facă vizibile şi trăsăturile de personalitate, motiv pentru care Raluca încearcă mai multe expresii ale feţei, posturi ale corpului şi costumaţii până ajunge la cele potrivite pentru personajele sale.





Locul benzilor desenate pe care le urmărea când era mică a fost luat în timp de jocurile video, pe care le joacă din plăcere, dar şi pentru a urmări cum sunt construite personajele şi pentru a se inspira.

Adolescenta spune că se întâmplă să vadă o pată de culoare sau o expresie a feţei care să o inspire şi să construiască un personaj pornind de acolo. Alteori, construcţia unui personaj se poate întinde pe zile întregi. Raluca îşi construieşte toate personajele manual. Abia în ultimul an a început să lucreze cu o tabletă grafică şi cu programe pe calculator specifice, despre care spune că îi uşurează mult munca.

S-A PREGĂTIT SĂ DEVINĂ MEDIC, ÎNSĂ PASIUNEA PENTRU DESEN A ÎNVINS

Dorind să se pregătească pentru o carieră serioasă într-ale medicinei, Raluca s-a înscris la liceu la profilul Chimie-Bilingv. Mai mult, până în ultimii ani, tânăra nu a privit desenul ca fiind mai mult decât un hobby. În final, însă, pasiunea pentru desen a învins, iar adolescenta a decis să se specializeze în game art şi game design. Deşi în prima fază părinţii săi au fost uşor dezamăgiţi, acum îi oferă susţinere totală.

„Nu am găsit profilul pe care mi l-am dorit la nicio facultate din România, aici nu aveam nicio opţiune şi nu am găsit nici în alte ţări din Europa ceea ce m-a interesat. Cele mai multe şanse să reuşesc în acest domeniu le am dacă urmez o facultate din Anglia“, explică Raluca Moldovan cum a ajuns să aplice la facultăţi tocmai în Marea Britanie.

Tânăra a aplicat la cinci facultăţi de profil şi a fost acceptată la toate. Este vorba despre De Montfort University, Anglia Ruskin University, University for the Creative Arts, Universtity of Southampton şi Brunel University London. Unele i-au cerut un portofoliu şi un eseu, altele să comenteze un tablou, iar altele au vrut s-o cunoască pe româncă şi i-au cerut să se deplaseze în Marea Britanie la un interviu faţă în faţă.

Dintre toate, tânăra a optat pentru Montfort University, unde s-a şi prezentat pentru a susţine un examen de desen şi a trecut şi de proba în care i se cerea să comenteze un tablou. „Probabil a ajutat şi eseul meu personal în care mi-am expus motivaţia, le-am arătat şi o parte dintre lucrările mele. Cred că din acest motiv m-au acceptat. Anul de şcolarizare este gratuit, iar în funcţie de nota de la Bacalaureat, voi afla dacă voi avea şi o bursă“, explică bistriţeanca.

CE ESTE GAME ART

Specializarea în game art şi game design este o zonă nouă de studiu, chiar şi pentru Europa, Marea Britanie fiind printre puţinele ţări care au dezvoltat acest domeniu. Aceste facultăţi îşi specializează studenţii în crearea personajelor şi poveştilor din jocurile video.

„Vorbim de design de personaj, pornim de la schiţe iniţiale şi ajungem la detalii ale îmbrăcăminţii şi ale esteticului. Finalul este desenul 3D. Pe înţelesul tuturor, vorbim despre creionarea personajelor pentru jocurile video, la fel cum alţii se ocupă de personaje pentru desene animate“, explică adolescenta.

Ea recunoaşte că în România această zonă nu prea este luată în serios, majoritatea oamenilor având impresia că a construi un personaj de joc video este o joacă de copii, pentru care nu ai nevoie de foarte mult talent. „Este o muncă foarte dificilă, pentru că trebuie să ai şi noţiuni de biologie şi de anatomie. Şi în acest caz se începe cu bazele, pentru a ajunge mai apoi la desenele stilizate“, îi contrazice Raluca pe cârcotaşi.

O meserie bine plătită

Deşi abia acum facultăţile de arte din Europa au început să dezvolte specializări în game art, specialiştii în această zonă sunt căutaţi de companiile care produc jocuri video din întreaga lume. De asemenea, specialiştii în game art sunt foarte bine plătiţi, remuneraţiile fiind mai substanţiale decât în zona IT, tocmai pentru că pe piaţă numărul artiştilor este mult mai mic.

