Poliţia a deschis dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului, în cazul copilului terorizat de un bărbat îmbrăcat în costum de Moş Crăciun

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului.







Mama copilului a declarat, pentru Pro TV că a vrut doar să-l sperie puţin pe copil pentru a fi mai cuminte la grădiniţă.





“Am vrut să îl sperii un pic, Doamne fereşte, că eu sunt mamă singură, îmi cresc singură copilul, am vrut să îl sperii de Moş. Da, recunosc că am greşit un pic. (...)Poate că am exagerat puţin, dar nu l-am maltrarat”, a spus femeia.





Copilul va urma şedinţe de consiliere psihologică.





Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, în data de 6 decembrie, un bărbat din localitatea Tuzla a trimis un mesaj privat către această instituţie, în care era un filmuleţ în care un copilul era terorizat de un bărbat îmbrăcat în Moş Crăciun.





Bărbatul a mai spus că în prezent se află în străinătate, acolo unde lucrează, iar în înregistrare se află fiul său, care locuieşte împreună cu mama lui în Bistriţa-Năsăud.





În acel filmuleţ se poate observa cum un bărbat costumat în Moş Crăciun terorizează un băiat pe care îl ameninţă cu un băţ. Copilul stă în genunchi şi plânge, iar în camera pare că s-ar afla şi mama acestuia, care vorbeşte cu el în câteva rânduri, fără a interveni însă.





DGASPC Constanţa a trimis toate informaţiile către autorităţile din Bistriţa-Năsăud.