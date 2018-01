Drama unei asistente medicale: însărcinată în şase luni, diagnosticată cu o tumoare

Delia Dragoş are nevoie de ajutor

Delia Dragoş a fost diagnosticată cu osteosarcom epifiza femur, adică o tumoră la genunchiul stâng, pentru care va fi nevoie de o intervenţie chirurgicală, urmată apoi de o proteză, necesară pentru a putea folosi, din nou, piciorul. Asta însă, în cazul în care tumora nu este malignă, pentru că în acest caz este posibil ca piciorul să-i fie amputat . Situaţia este agravată de faptul că tânăra este însărcinată, în şase luni, iar investigaţiile sunt anevoioase. Intervenţia, cu atât mai mult.

Soţul ei, Andrei Laszlo, spune că durerile au început să apară încă de prin august, însă nu le-a dat o foarte mare importanţă. Nmai că au devenit atât de acute, încât după trei luni s-a prezentat la medic. „La început a fost doar o durere, fără mare importanţă. În 25 noiembrie a început să o doară foarte tare şi ne-am dus la medicul ortoped. A consultat-o şi a spus că este o bursită (o inflamaţie a bursei, un mic sac cu fluid care căptuşeşte şi lubrifiază zona în care elementele articulare, inclusiv os, tendon, ligament, muşchi sau piele, se freacă una de alta, n.r.). Dar nu am putut face examn RMN, pentru că nu se poate face în timpul sarcinii, înainte de şase luni. În ianuarie am putut face această investigaţie şi rezultatul a fost... aşa cum a fost. Este o tumoră cu caracter de malignitate, posibil osteosarcom”, spune soţul ei, Andrei Laszlo.

La începutul săptămânii au fost la Timişoara, pentru biopsie, în urma căreia vor şti exact dacă este vorba de o tumoare malignă sau beningnă. Pentru rezultat, însă, mai au de aşteptat câteva zile. „Dacă este tumoare malignă - şi astea sunt toate semnele până acum - atunci operaţia cezariană va trebui făcută cât de repede. Dar sarcina este puţin sub termen şi e complicat. Asta îi scad şansele de supravieţuire copilului. Va trebui ţinut în incubator. Dar e o şansă extrem de mică să fie tumoare benignă, însă atunci am putea sta până la nouă luni, să se nască la termen copilul şi apoi să facem operaţia”, mai spune soţul femeii.

Sarcina complică situaţia foarte mult, iar pentru operaţie, ar trebui să meargă în străinătate, unde costurile sunt foarte mari. „Dacă merge să nască în străinătate, doar partea de neonatologie ne-ar costa peste 100.000 de euro. Aşa că am prefera să nască aici, oricum copilul va rămâne la incubator. Dacă ar naşte la termen ar merge acasă şi am avea cine să aibă grijă de el”, mai spune el.

Mai multe fundaţii din ţară au încerca să-i ajute, însă rând, pe rând, toate variantele au căzut. Acum au speranţe să poată ajunge la operaţie la o clinică din Italia. Intervenţia ar putea fi suportată de CAS, însă restul cheltuielilor (post operatorii, oncologice etc), se ridică undeva la 50.000 de euro. ”Chiar dacă CAS plăteşte operaţia, mai sunt o mulţime de cheltuieli, iar pe urmă mai e şi proteza. Mai e tratamentul oncologic, dacă tumoarea este malignă. E afectat osul pe o lungime de opt centimetri şi se pune chiar problema de amputare. Dacă e o tumoare beningnă, se poate tăia femurul şi se pune o tjă cu rotulă care costă 20.000 de euro, ca să-şi poată îndoi genunchiul. În Italia se face inclusiv reconstrucţie de os. Dacă vrea să se întoarcă la muncă sau să-şi poată creşte copilul, e nevoie de o proteză cu care să poată îndoi genunchiul”, mai spune el.

Cei doi soţi lucrează amândoi la Serviciul de Ambulanţă din Maramureş şi fac voluntariat de peste zece ani. Maramureşenii s-au mobilizat şi au adunat o parte din bani, dar până la 50.000 mai este cale lungă şi e nevoie de fiecare bănuţ.

Oricine poate şi vrea să-i ajute, o poate face la conturile deschise pe numele tinerei.

Conturile deschise la GarantiBank pentru Delia Dragoş:

Pentru donaţii în lei: RO34 UGBI 0000 3520 11494 RON

Pentru donaţii în euro: RO27 UGBI 0000 3520 11495 EUR

TITULAR CONT: Dragoş Delia ALexandra

E-mail pentru contul Pay Pall: bimbiro@yahoo.com