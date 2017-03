Ce drepturi avem când facem cumpărături online

Chiar dacă este o formă de comerţ folosită mai mult de persoanele tinere sau de vârstă medie, cumpărăturile online au devenit o obişnuinţă în prezent. Din păcate, sunt şi cazuri în care cumpărătorii au fost păcăliţi de aşa-zişii ”vânzători”, care au profitat de vidul legislativ de până anul trecut din acest domeniu. Pentru a nu cădea victime ale unor înşelăciuni pe internet, şefa Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Cumpărătorului (CJPC) Maramureş, Olivia Ardelean, face câteva precizări.



În primul rând, ea arată că la cumpărăturile online, la fel ca şi în cazul comerţului convenţional, avem dreptul de a returna marfa în termen de 14 zile, fără un motiv anume. Totuşi, de la această regulă există câteva excepţii: ”Acestea sunt produsele sigilate, care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau motive de igienă. Dacă au fost desigilate de către consumator, acestea nu mai pot fi returante vânzătorului: de exemplu un parfum, o cremă, produse cosmetice, dacă au fost desigilate, nu mai poate fi returnate. De asemenea, produsele care se deteriorează rapid, care expiră, fac parte din această categorie, la fel şi produsele care au fost personalizate, ori furnizarea de ziare, reviste”, menţionează ea.

Pe de altă parte, şefa CJPC mai arată că în Ordonanţa 34/2014, care reglementează acest tip de comerţ, sunt prevăzute detaliile cu privire la primirea banilor înapoi şi la plata transportulu pentru returnarea produselor. ”Tot în termen de 14 zile, cumpărătorul are dreptul să i se returneze şi suma pe care a plătit-o pentru produs, dar nu şi transportul. În plus, transportul pentru retur, conform legii, e achitat tot de către client. Ordonanţa specifică faptul că la returnare, clientul plăteşte transportul”, mai arată Olivia Ardelean.

Ce informaţii trebuie să ne furnizeze comerciantul

Tot cu aceată ocazie, ea a precizat că pe orice site de comerţ ar trebui să fim atenţi la informaţiile pe care le găsim. ”Ca şi pe eticheta unui produs, trebuie să găsim informaţii legate de produs: preţ, caracteristici, dimensiuni etc”, a mai spus ea, referindu-se la o serie de reclamaţii pe care le-au înregistrat în legătură cu lipsa informaţiilor legate de dimensiunile unor saltele.

Pe site trebuie să găsim informaţii despre comerciant: nume, adresa, telefon etc, toate informaţiile despre caracteristicile produsului sau serviciilor, preţul total, dar şi din ce este compus preţul (produs, TVA, tansport etc), specificaţiile tehnice în cazul unor produse de acest tip (telefoane, calculatoare etc). Mai trebuie să găsim informaţii despre livrarea produsului precum termenul şi preţul acestui serviciu, dar şi informaţii despre dreptul de a returna produsul.

Potrivit legislaţiei europene, comerciantul trebuie să ofere informaţii despre garanţia produsului. Consumatorii au dreptul ca unele bunuri defecte să fie reparate sau înlocuite în termen de doi ani.

OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii este Legea care reglementează drepturile consumatorilor la achiziţiile online şi a intrat în vigoare în 2015.