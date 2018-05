Cartea „Nopţile din Mittelstadt”, de Marian Ilea, se lansează la Bookfest

Cartea scriitorului băimărean a apărut sub editura „Cartea Românească” şi poate fi găsită la standul editurii, la ediţia a XIII-a a Salonului Internaţional de Carte Bookfest, care se desfăşoară între 30 mai şi 3 iunie la Bucureşti, în cel mai mare spaţiu expoziţional de la Romexpo, pavilionul B2.

Cartea „Nopţile din Mittelstadt” a scriitorului Marian Ilea este „punctul pe i la «Apocalipsa veselă» a lui Marian Ilea într-un ciclu epic alambicat şi iterativ, inconfundabil prin scurtcircuitări lingvistice şi caracterologice, recognoscibil de asemenea datorită multiplelor strategii narative circumscrise, precum într-un palimpsest, teatrologicului. La multă vreme după Budai-Deleanu, Transilvania de Nord ştie să râdă subţire sau de-a dreptul caricatural de imperii, instituţii, de metehne sau, printre alţii, de «domnii consilieri de ieri şi de astăzi»”, scrie criticul istoric şi literar român, Mircea Muthu.

