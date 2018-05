Ancheta în cazul fetiţei ucise este în plină desfăşurare. Locuitorii din zonă sunt terifiaţi până la prinderea criminalului

Crima odioasă ce a avut loc luni noaptea a semănat spaima printre localnicii din zonă. Oamenii se tem pentru viaţa lor şi a copiilor lor şi aşteaptă ca autorul oribilei crime să fie prins. Cel puţin părinţii care au cpii minori sunt terifiaţi de faptul că autorul este încă liber. “Locuiesc destul de aproape de zona Combinatului, pe Electrolizei. Sincer, mi-e teamă să îmi las copiii să se joace şi în faţa blocului, pentru că nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla. Am o fetiţă de şapte ani şi un băiat de cinci ani. Faptul că e liber autorul mă înspăimântă foarte tare. Mi-e frică să ies seara din bloc”, a spus băimăreanca Valeria. “Ar putea fi oriunde! Nu ştim cum arată, poate chiar a trecut pe lângă noi, pe stradă. Măcar dacă am şti cum arată, să ne putem feri de el. Eu am un băiat de trei ani”, a spus Mihai, un alt băimărean.

Vă reamintim că luni noaptea, o fetiţă de cinci ani a fost găsită la nici 200 de metri de casă, într-o clădire dezafectată, fără suflare. Micuţa a fost violată şi apoi mutilată şi ucisă. Criminalul este încă în libertate.

Crima a avut loc în zona fostului combinat, unde în 2012, comunitatea de romi de pe Craica a fost mutată în clădirile în care au funcţionat birouri şi laboratoare.

Ancheta este în plină desfşurare

Tot mai multe detalii ies la suprafaţă în cazul fetiţei ucise la fostul combinat. Deşi nu sunt informaţii confimate oficial, se vehiculează cifre şi detalii despre suspecţi. Se pare că ar fi peste 20 de suspecţi în vizorul anchetatorilor, iar unul dintre ei este posibil să fie un fost preot, care, ulterior, a continuat să poarte sutana, chiar fără să aibă acest drept. Un tânăr care locuieşte acolo a arătat că a văzut un bărbat cu „o barbă ca un cioc” care o ducea pe fetiţă de mână, acesta fiind singurul indiciu pe care l-au arătat martorii. De asemenea, se mai vehiculează că ar fi printre suspecţi un pedofil, eliberat recent din închisoare, dar se ia în calcul şi varianta unui criminal minor, pe care micuţa să-l fi cunoscut şi în care să fi avut încredere.

Analizând situaţia, criminaliştii au exprimat păreri precum aceea că autorul crimei ar putea fi cunoscut de copilă. „Dacă avem de-a face cu o zonă foarte pustie, izolată, e clar că autorul o cunoştea şi special a ales-o. Anchetatorii trebuie să caute persoane cu mod de operare similar, în zonă, cunoscuţi. Dacă există cauze nesoluţionate, există suspecţi”, a spus criminalistul Dan Antonescu pentru postul de televiziune Realitatea TV. „Dacă persoana aceasta era cunoscută de fetiţă, sigur le-ar fi spus părinţilor. Şi cred că din cauza aceasta a şi omorât-o”, a mai spus el.

Pe de altă parte, autorităţile locale şi-au arătat toată dispoziţia pentru a ajuta la identificarea autorului. „Există în acest moment două piste, una privind un recidivist, cetăţean român, iar despre cealaltă pistă, deocamdată nu se pot face mai multe declaraţii”, a spus primarul municipiului, Cătălin Cherecheş.

S-au prelevat probe ADN



Anchetatorii spun că aşteaptă rezultatele unor probe de laborator care să-i ajute la identificarea suspectului. Pentru asta, s-au prelevat probe ADN de la locul crimei şi au fost trimise la un laborator de specialitate din Bucureşti. „Aşteptăm rezultatele probelor ADN”, a declarat procurorul şef-adjunct Bogdan Gabor, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş.

Pentru că e vorba de un caz etem de grav, pentru desfăşurarea anchetei s-au stabilit două centre de comandă. Unul se află în Baia Mare, iar unul în Capitală.

De asemenea, o echipă a sosit de la Bucureşti pentru cercetări.“În sprijinul echipei de cercetare constituite în Baia Mare, au venit ofiţeri specializaţi din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale”, a confirmat Florina Meteş, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, citată de axanews.ro.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş confirmă faptul că se verifică toate variantele posibile. “Sunt, într-adevăr, mai mulţi suspecţi. Însă, nu putem spune mai multe până când nu există probe certe în acest sens şi până când autorul nu va fi găsit. Circulă fel şi fel de informaţii în spaţiul public, însă cercetările continuă până la identificarea celui care a comis această faptă îngrozitoare. În prezent, sunt audiate toate persoanele care ar putea avea informaţii cu privire la tragedie. Într-adevăr, este vorba despre o mobilizare generală în acest caz”, a explicat Bogdan Gabor, prim-procuror adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.

