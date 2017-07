Percheziţii la Ghimeş Făget, la Ocolul Silvic al Primăriei. Procurorii estimează un prejudiciu, din tăierile ilegale de lemn, de peste 1.000.000 de lei

În această dimineaţă, procurorii de la Parchetul ICCJ au autorizat 9 percheziţii la Regia Publică Locală-Ocolul Silvic Ghimeş Făget, la primăria comunei dar şi la domiciliul mai multor persoane. „Ce vă pot spune este că aceste percheziţii nu au nicio legătură cu noi, ele au loc la Ghimeş Făget, la ocolul silvic al comunei“, ne-a precizat Viorel Ghelasă, directorul Direcţiei Silvice Bacău.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice şi cei de ordine publică, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, efectuează 12 percheziţii domiciliare, în judeţul Bacău, la persoane bănuite de constituire a unui grup infracţional organizat, spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tăiere ilegală arbori şi furt de arbori.

„Activităţile se desfăşoară la sediul unor instituţii publice şi societăţi comerciale, precum şi la locuinţele persoanelor implicate în săvârşirea de infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tăiere ilegală arbori şi furt de arbori. Din cercetări a reieşit că 9 persoane ar fi săvârşit fapte ilicite în domeniul silvic, prin constituirea, sub directa coordonare a unui funcţionar, a unui sistem de natură a permite tăierea fără drept şi valorificarea masei lemnoase rezultate din suprafeţele de fond forestier aflat în proprietate public-privată. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de 1.000.000 de lei.Cele nouă persoane vor fi conduse la audieri, urmând a fi dispuse măsuri legale. La acţiune participă şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Harghita, Neamţ şi Vrancea, precum şi jandarmi“, se arată în comunicatul IGPR.